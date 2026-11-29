Після атаки українських безпілотників на російський корвет "Меркурій" у порту Бенгазі 22 листопада Лівія відкликала свого посла в Україні для консультацій.

29 листопада у штаб-квартирі міністерства виконувач обов’язків міністра закордонних справ Тагер Салем Аль-Баур зустрівся з послом Лівії в Україні Усамою Мухаммедом Аль-Абедом Абуль-Касімом, повідомляє Міністерство закордонних справ Уряду національної єдності, що базується в Тріполі. На зустрічі також був присутній директор департаменту з європейських справ Абу Бакр Ат-Тавіль.

Під час розмови Аль-Баур назвав дії українських збройних сил "посяганням на суверенітет країни та порушенням міжнародного права".

У МЗС вважають, що такі дії "суперечать міжнародним угодам та загальноприйнятим нормам, становлять загрозу безпеці та стабільності Лівії, а також негативно впливають на розвиток лівійсько-українських відносин".

Відео дня

У свою чергу, посол поінформував виконувача обов’язків міністра про стан справ лівійської дипломатичної місії в Києві та про ситуацію, в якій перебуває лівійська діаспора в умовах триваючої війни.

Фото: Facebook

22 листопада ціллю безпілотників були російські судна, що перебували в порту. У результаті атаки загинули щонайменше двоє моряків зі складу військово-морських сил Лівійської національної армії.

Раніше лівійські офіційні особи заявляли, що удари України по російських суднах у Бенгазі фактично рівнозначні оголошенню війни.

25 листопада міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розкритикував Україну за нанесення удару по російських суднах у територіальних водах Лівії.

Крім того, у Лівії пригрозили вжити заходів у відповідь щодо України у зв’язку з цією атакою, оскільки внаслідок поранень загинули двоє лівійських військово-морських моряків.

26 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сібіга провів телефонні переговори з в.о. міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Лівії Тагером Салемом Аль-Бауром щодо останніх подій біля узбережжя Лівії та в порту Бенгазі.

Він підтвердив, що Україна повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Лівії, а також зусилля, спрямовані на возз’єднання країни.

Під час бесіди Сібіга запевнив, що жодна з дій України ніколи не була спрямована проти Лівії чи лівійського народу — лише проти російських військових об’єктів, які Росія безпосередньо використовує у війні проти України.

Український дипломат також висловив жаль з приводу ненавмисних наслідків та висловив щирі співчуття лівійському народу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме пошук і знищення російських військових кораблів у міжнародних водах, які перевозять зброю для продовження війни.

Також повідомлялося, що Зеленський у розмові з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні вибачився за те, що не попередив про атаку на російський корабель у територіальних водах Лівії.