Україна відстежуватиме в міжнародних водах і завдаватиме ударів по суднах РФ, які перевозять зброю для війни проти нашої країни.

Про це в інтерв’ю Al Jazeera English заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російські військові кораблі, які транспортують озброєння, є законними військовими цілями.

"Якщо ми десь знайдемо російські кораблі, які перевозять зброю, використану в цій війні, то, звісно, ми знайдемо ці кораблі, переслідуватимемо їх і відплатимо", — пообіцяв він.

При цьому президент наголосив на тому, що Україна не прагне ескалації в Лівії і не збирається атакувати її порти. Зеленський наголосив, що Київ поважає суверенітет країни, а метою є російські військові перевезення.

Подібну заяву політик зробив у інтерв’ю BBC кілька днів тому. Він запевнив, що коли Україна проводить операції в певних акваторіях — зокрема в міжнародних водах — або поблизу інфраструктури іншої країни, то її дипломати взаємодіють із колегами з інших країн.

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"Але все це — про нашу, як би це сказати, справедливу волю. Отже, ми знаємо, що судно перебуває під санкціями, або, у найгіршому випадку, коли воно не лише під санкціями, а й з озброєнням, з російським озброєнням, під російським прапором. Це зрозуміло для наших сил, для спецслужб і для розвідки. Так, вони працюють, і саме тому ми дуже чіткі й відкриті. Ми не можемо дозволити російським кораблям атакувати нас або перевозити будь-яку зброю тощо. Це наша позиція", — наголосив він.

Напад на корвет "Меркурій" у порту Лівії — що відомо

22 листопада моніторингові канали повідомили, що в результаті удару безпілотників у порту Бенгазі було знищено ракетний корвет "Меркурій" класу "Стерегущий". Його використовували для супроводу та охорони російських транспортних суден, зокрема тих, що перевозили військові вантажі.

Агентство Associated Press з посиланням на джерела повідомило, що атаку здійснили українські морські безпілотники. Лівійські чиновники заявили, що удар завдав серйозних пошкоджень корвету російського флоту "Меркурій", а також що на борту спалахнула сильна пожежа.

ЗМІ Al Jazeera, у свою чергу, повідомило, що внаслідок атаки на корвет "Меркурій" зафіксовано випадки загибелі громадян Лівії та Росії. Джерела повідомили, що удару було завдано за допомогою трьох безпілотників.

23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив удар дронами по корвету "Меркурій". Політик заявив, що для атаки було задіяно сім морських дронів українського виробництва.

Крім того, 23 листопада заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні засудив удар по корвету РФ "Меркурій" і порівняв цю атаку з оголошенням війни, закликавши ООН провести розслідування інциденту.

Дії України засудила й Італія. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що вже обговорив по телефону з главою МЗС України Андрієм Сибігою атаку на російські судна в територіальних водах Лівії та висловив йому занепокоєння діями Києва. Він також спростував слова Зеленського про те, що Україна попереджала партнерів про атаки на російські військові об’єкти.

Пізніше сам Зеленський підтвердив, що українська операція на території Лівії не була попередньо узгоджена з європейськими союзниками, а також вибачився перед головою уряду Італії Джорджею Мелоні.

Мелоні заявила в кулуарах саміту ЄС у Брюсселі, що її позиція щодо підтримки України добре відома, однак Середземномор’я не повинно ставати частиною війни.