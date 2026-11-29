Украина будет отслеживать в международных водах и наносить удары по судам РФ, которые перевозят оружие для войны против нашей страны.

Об этом в в интервью Al Jazeera English заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российские военные корабли, транспортирующие вооружение, являются законными военными целями.

"Если мы где-то найдем российские корабли, перевозящие оружие, использованное в этой войне, то, конечно, мы найдем эти корабли, будем их преследовать и отплатим", — пообещал он.

При этом президент сделал акцент на том, что Украина не стремится к эскалации в Ливии и не собирается атаковать ее порты. Зеленский подчеркнул, что Киев уважает суверенитет страны, а целью является российские военные перевозки.

Аналогичное заявление политик сделал в интервью ВВС парой дней ранее. Он заверил, что когда Украина проводит операции в определенных акваториях — в том числе в международных водах — или рядом с инфраструктурой другой страны, то ее дипломаты взаимодействуют с коллегами из других стран.

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"Но все это — о нашей, как бы сказать, справедливой воле. Итак, мы знаем, что судно под санкциями, или самый худший вариант, когда оно не только под санкциями, а с оружием, с русским оружием, под русским флагом. Это понятно для наших сил, для спецслужбы и для разведки. Да, они работают, и именно поэтому мы очень четкие и открытые. Мы не можем позволить российским кораблям атаковать нас или перевозить какое-нибудь оружие и т.д. Это наша позиция", — подчеркивал он.

Атака на корвет "Меркурий" в порту Ливии — что известно

22 ноября мониторинговые каналы сообщили, что в результате удара беспилотников в порту Бенгази был уничтожен ракетный корвет "Меркурий" класса "Стерегущий". Его использовали для сопровождения и охраны российских транспортных судов, в частности тех, которые перевозили военные грузы.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что атаку совершили украинские морские беспилотники. Ливийские чиновники заявили, что удар нанес серьезные повреждения корвету российского флота "Меркурий", а также что на борту вспыхнул сильный пожар.

СМИ Al Jazeera, в свою очередь, сообщило, что в результате атаки на корвет "Меркурий" известны случаи гибели граждан Ливии и России. Источники сообщили, что удар был нанесен с помощью трех беспилотников.

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар дронами по корвету "Меркурий". Политик заявил, что для атаки было задействовано семь морских дронов украинского производства.

Кроме того, 23 ноября заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни осудил удар по корвету РФ "Меркурий" и сравнил эту атаку с объявлением войны, призвав ООН провести расследование инцидента.

Действия Украины осудила и Италия. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что уже обсудил по телефону с главой МИД Украины Андреем Сибигой нападение на российские суда в территориальных водах Ливии и выразил ему обеспокоенность действиями Киева. Он также опроверг слова Зеленского о том, что Украина предупреждала партнеров об атаках на российские военные цели.

Позже сам Зеленский подтвердил, что украинская операция на территории Ливии не была предварительно согласована с европейскими союзниками, а также извинился перед главой правительства Италии Джорджей Мелони.

Мелони заявляла в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, что ее позиция в отношении поддержки Украины хорошо известна, однако Средиземноморье не должно становиться частью войны.