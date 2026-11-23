Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни осудил удар по корвету РФ "Меркурий" у берегов страны и сравнил это с объявлением войны. Он призвал ООН провести расследование.

Как сообщает Ливийское информационное агентство LANA, Муса аль-Куни возложил на Украину ответственность за удары по объектам в районе порта Бенгази и назвал их нарушением суверенитета страны. Заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский подтвердил операцию против российских судов у ливийского побережья.

По словам аль-Куни, нападение на морской порт Бенгази и важные объекты инфраструктуры нанесло материальный ущерб и привело к жертвам среди гражданского населения.

"Эти действия равносильны объявлению войны ливийскому государству", — заявил чиновник.

Он также подчеркнул, что Ливия не должна становиться ареной для урегулирования международных конфликтов. По его словам, страна не будет оставаться в стороне и будет принимать меры на региональном и международном уровнях.

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Аль-Куни призвал Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание, посвященное инциденту у Бенгази. Среди прочих требований — провести международное расследование и задействовать правовые и дипломатические механизмы для привлечения виновных к ответственности.

В частности, чиновник упомянул о возможности обращения в Международный Суд ООН. Он также призвал принять срочные меры, призванные предотвратить повторение подобных атак.

О какой "Ливии" идет речь

Дело в том, что в настоящее время страна разделена на две части: Запад находится под контролем официальных властей в Триполи (признанных ООН), а Восток контролирует фельдмаршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с Россией. Бенгази, где ВСУ поразили корвет РФ, расположен именно на подконтрольной ему территории.

Между тем в Кремле отказались комментировать уничтожение корвета "Меркурий" у берегов Ливии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Министерство обороны.

Ранее сообщалось, что корвет затонул в порту Бенгази после атаки как минимум трёх беспилотников. Об этом писал канал Al Jazeera со ссылкой на местные источники. Это произошло на рассвете 22 ноября, а судно находилось в гражданском морском порту недалеко от военно-морской базы. Местные жители рассказывали, что видели три дрона.