В Кремле не стали комментировать уничтожение корвета "Меркурий" у берегов Ливии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Министерство обороны, добавив, что там обратили внимание на заявление Владимира Зеленского.

Вопрос об ударе по российскому корвету "Меркурий" в территориальных водах Ливии в Кремле перенаправили военным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают "Ведомости".

"Этим занимается наше оборонное ведомство, и информация, если это будет сочтено целесообразным, также будет предоставляться через оборонное ведомство. Но, конечно же, мы обратили внимание на заявление Зеленского по этому поводу", — сказал он.

В Кремле не подтвердили и не опровергли информацию о гибели судна. Там также не привели подробностей о судьбе экипажа или обстоятельствах атаки.

Удар по российскому военному кораблю у берегов Ливии 23 ноября подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, Служба безопасности и Силы обороны провели морскую операцию и потопили новейший корвет "Меркурий" вместе с вертолетом Ка-27.

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По этим же данным, был поражен и российский сухогруз MV ANGARA. Для атаки было задействовано семь морских дронов украинского производства.

Ранее сообщалось, что корвет затонул в порту Бенгази после атаки как минимум трёх беспилотников. Об этом писал канал Al Jazeera со ссылкой на местные источники. Это произошло на рассвете 22 ноября, а судно находилось в гражданском морском порту недалеко от военно-морской базы. Местные жители рассказывали, что видели три дрона.

Также сообщалось, что двое ливийских военных чиновников подтвердили серьезные повреждения корвета и сильный пожар на объекте. По предварительным данным, погибли несколько граждан России и Ливии, находившихся на борту.