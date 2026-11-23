Коментувати знищення корвета "Меркурій" біля берегів Лівії у Кремлі не стали. Речник президента Росії Дмитро Пєсков переадресував питання до оборонного відомства, додавши, що на заяву Володимира Зеленського там звернули увагу.

Питання про удар по російському корвету "Меркурій" у територіальних водах Лівії в Кремлі переадресували військовим. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють "Ведомости".

"Цим займається наше оборонне відомство і інформація, якщо це вважатиметься доцільним, також надаватиметься по лінії оборонного відомства. Але, звичайно ж, ми звернули увагу на заяву Зеленського щодо цього", – сказав він.

Ні підтвердження, ні спростування загибелі судна в Кремлі таким чином не дали. Не навели там і подробиць про долю екіпажу чи обставини атаки.

Удар по російському військовому кораблю біля берегів Лівії 23 листопада підтвердив Володимир Зеленський. За його словами, Служба безпеки та Сили оборони провели морську операцію й затопили новітній корвет "Меркурій" разом із вертольотом Ка-27.

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Влучили, за цими ж даними, і в російський суховантаж MV ANGARA. Для атаки використали сім морських дронів українського виробництва.

Раніше повідомлялося, що корвет затонув у порту Бенгазі після атаки щонайменше трьох безпілотників. Про це писала Al Jazeera з посиланням на місцеві джерела. Сталося це на світанку 22 листопада, а судно перебувало в цивільному морському порту неподалік військово-морської бази. Місцеві жителі розповідали, що бачили три дрони.

Також повідомлялося, що двоє лівійських військових посадовців підтвердили серйозні пошкодження корвета й сильну пожежу на об'єкті. За попередніми даними, загинули кілька громадян Росії та Лівії, які перебували на борту.