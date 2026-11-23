Заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні засудив удар по корвету РФ "Меркурій" біля берегів країни й порівняв це з оголошенням війни. Він закликав ООН провести розслідування.

Як повідомляє Лівійське інформаційне агентство LANA, Муса аль-Куні поклав на Україну відповідальність за удари по об'єктах у районі порту Бенгазі та назвав їх порушенням суверенітету країни. Заява пролунала після того, як президент України Володимир Зеленський підтвердив операцію проти російських суден біля лівійського узбережжя.

За словами аль-Куні, атака на морський порт Бенгазі та важливі об'єкти інфраструктури завдала матеріальних збитків і призвела до постраждалих серед цивільного населення.

"Ці дії рівнозначні оголошенню війни лівійській державі", — заявив посадовець.

Він також наголосив, що Лівія не повинна ставати майданчиком для з'ясування міжнародних конфліктів. За його словами, країна не залишатиметься осторонь і вживатиме заходів на регіональному та міжнародному рівнях.

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Аль-Куні закликав Раду Безпеки ООН скликати екстрене засідання, присвячене інциденту біля Бенгазі. Серед інших вимог — провести міжнародне розслідування та задіяти правові й дипломатичні механізми для притягнення винних до відповідальності.

Зокрема, посадовець згадав можливість звернення до Міжнародного суду ООН. Він також закликав до термінових заходів, які мають запобігти повторенню подібних атак.

Про яку "Лівію" йде мова

Річ у тому, що наразі країна поділена на дві частини: Захід під офіційною владою у Триполі (визнана ООН), а Схід контролює фельдмаршал Халіфа Хафтар, який співпрацює з Росією. Бенгазі, де ЗСУ вразили корвет РФ, розташований саме на підконтрольній йому території.

Тим часом коментувати знищення корвета "Меркурій" біля берегів Лівії у Кремлі не стали. Речник президента Росії Дмитро Пєсков переадресував питання до оборонного відомства.

Раніше повідомлялося, що корвет затонув у порту Бенгазі після атаки щонайменше трьох безпілотників. Про це писала Al Jazeera з посиланням на місцеві джерела. Сталося це на світанку 22 листопада, а судно перебувало в цивільному морському порту неподалік військово-морської бази. Місцеві жителі розповідали, що бачили три дрони.