Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони выступила с заявлением после атаки украинских дронов на российские корабли в порту Ливии. Она высказалась против распространения войны на Средиземное море.

Об этом она заявила в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, пишет La Repubblica.

Мелони об атаке Украины в порту Ливии

Премьер-министр Италии, общаясь с журналистами, напомнила, что её позиция в отношении Украины, а также поддержка со стороны Рима хорошо известны. В то же время Мелони убеждена, что Средиземноморье не может и не должно становиться частью этой войны.

По её словам, нужно и дальше делать всё возможное, чтобы Украина могла себя защищать, однако не менее важно заботиться о безопасности собственных границ и граждан.

"Я считаю, что в этом вопросе мы должны быть предельно четкими в отношении наших украинских друзей, а также четкими в отношении наших партнеров. Я считаю, что мы также должны приложить все усилия, чтобы и в дальнейшем помогать Украине защищаться", — подчеркнула глава итальянского правительства.

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Напомним, 25 ноября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни раскритиковал Украину за нанесение удара по российским судам в территориальных водах Ливии.

Кроме того, в Ливии пригрозили принять ответные меры в отношении Украины в связи с этой атакой, поскольку в результате ранений скончались двое ливийских военно-морских моряков.