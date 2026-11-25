Во время атаки у берегов Ливии как минимум два морских беспилотника поразили российский корвет, ещё четыре были перехвачены.

В результате ранений скончались двое ливийских военно-морских офицеров. Они пострадали во время украинской атаки с использованием морских дронов на российский корвет в порту Бенгази. В ответ Ливийская национальная армия пообещала принять меры против Украины, пишет Associated Press.

Как сообщили в ливийской армии, оба офицера получили ранения во время нападения в воскресенье, 22 ноября, на военно-морской базе в Бенгази. Вечером во вторник, 24 ноября, стало известно об их гибели.

Генеральное командование Ливийской национальной армии пообещало, что примет ответные меры в связи с гибелью военнослужащих "в нужное время, в нужном месте и с помощью соответствующих средств". Впрочем, в заявлении не указаны конкретные детали возможных мер.

Видео дня

По словам местных чиновников, во время атаки как минимум два морских беспилотника поразили российский корвет, ещё четыре были перехвачены. Также там отметили, что предварительное расследование показало, что несколько украинских морских беспилотников были запущены против корабля с базы, эксплуатируемой украинскими войсками на западе Ливии. Чиновники, связанные с Ливийской национальной армией, говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права общаться с журналистами.

Издание также отмечает, что ЛНА — это регулярная армия с оперативной структурой, военно-морским флотом и военно-воздушными силами. Ей подконтрольны восточные и южные районы страны. Кроме того, она поддерживает тесные отношения с Москвой. В то же время западная часть Ливии, откуда, как сообщается, был совершен налет беспилотников, контролируется вооруженными группировками и ополченцами.

Напомним, что Служба безопасности Украины и Силы обороны у берегов Ливии провели морскую операцию и потопили новейший российский корвет "Меркурий" вместе с вертолетом Ка-27. Кроме того, был нанесен удар по российскому сухогрузу MV ANGARA.

Кроме того, Фокус сообщал, что в водах Финского залива было атаковано российское грузовое судно "Sparta II". Сухогруз, в отношении которого введены санкции, направлялся в Калининград.