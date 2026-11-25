Під час атаки біля берегів Лівії щонайменше два морські безпілотники влучили в російський корвет, ще чотири були перехоплені.

Внаслідок поранень померли двоє лівійських військових моряків. Вони постраждали під час української атаки морськими дронами на російський корвет у порту Бенгазі. У відповідь Лівійська національна армія пообіцяла вжити заходів проти України, пише Associated Press.

Як повідомили у лівійській армії, обидва офіцери отримали поранення під час атаки в неділю, 22 листопада, на військово-морській базі в Бенгазі. Увечері у вівторок, 24 листопада, стало відомо про їхню смерть.

Генеральне командування Лівійської національної армії пообіцяло, що здійснять відповідь на загибель військовослужбовців "у відповідний час, у відповідному місці та відповідними засобами". Втім, у заяві не вказали конкретних деталей можливих заходів.

Відео дня

За словами місцевих чиновників, під час атаки щонайменше два морські безпілотники влучили в російський корвет, ще чотири були перехоплені. Також там зазначили, що попереднє розслідування показало, що кілька українських морських безпілотників були запущені проти корабля з бази, що експлуатується українськими військами на заході Лівії. Посадовці, пов'язані з Лівійською національною армією, говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мали права спілкуватися з журналістами.

Видання також додає, що ЛНА – це регулярна армія з оперативною структурою, військово-морським флотом і військово-повітряними силами. Їй підконтрольні східні та південні райони країни. Також вона підтримує тісні відносини з Москвою. Водночас західна частина Лівії, звідки, як повідомляється, була здійснена атака безпілотників, контролюється озброєними групами та ополченнями.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Сили оборони біля берегів Лівії провели морську операцію й затопили новітній російський корвет "Меркурій" разом із вертольотом Ка-27. Крім того, влучили по російському суховантажу MV ANGARA.

Також Фокус писав, що у водах Фінської затоки було атаковано російське вантажне судно "Sparta II". Суховантаж, на який накладено санкції, прямував до Калінінграда.