По словам Таяни, украинская атака на российские суда в территориальных водах Ливии нарушила суверенитет страны.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что уже обсудил по телефону с главой МИД Украины Андреем Сибигой нападение на российские суда в территориальных водах Ливии и выразил ему обеспокоенность действиями Киева. Об этом, как сообщает Reuters, Таяни рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera 25 ноября.

По словам итальянского министра, правительство страны не знало о намерениях Украины атаковать российские суда в ливийских территориальных водах, в частности непосредственно в порту.

"Нарушение суверенитета Ливии было ошибкой", — заявил Таяни.

Он также подчеркнул, что Италия выступает за сохранение территориальной целостности этой североафриканской страны и не хочет, чтобы война распространилась на новые регионы.

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Нападение осудила и другая партия итальянской правящей коалиции — ультраправая "Лига". Там назвали нападение "неприемлемым" и предупредили, что такие действия могут дестабилизировать ситуацию в Ливии.

В то же время Украина заявила, что атака морскими беспилотниками на российский военный корвет и грузовое судно, произошедшая в минувшие выходные, была законной самообороной.

Несмотря на критику со стороны отдельных представителей итальянской коалиции, Таяни заверил, что Рим продолжит поддерживать Украину. Италия оказывает Киеву военную помощь и поддерживает европейские санкции против Москвы после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

"Италия будет и впредь поддерживать Украину. Это наш стратегический выбор", — подчеркнул глава МИД.

В то же время он подчеркнул, что Рим стремится не допустить распространения войны за пределы Украины.

Ранее Фокус сообщал о нападении на российский корабль у берегов Ливии, которое произошло утром 22 ноября. Тогда в сети появилось видео пожара вблизи ливийского побережья. Впоследствии выяснилось, что в результате удара серьезные повреждения получили российский корвет "Меркурий" и сухогруз с российским грузом. 23 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина атаковала российские цели, применив семь морских беспилотников.

Также напомним, что в 2025 году украинские силы атаковали ещё один российский корабль в Средиземном море. Речь шла о нефтяном танкере "QENDIL", на борту которого, по имеющейся информации, мог находиться сотрудник ГРУ Андрей Аверьянов.