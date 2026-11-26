За словами Таяні, українська атака на російські судна в територіальних водах Лівії порушила суверенітет країни.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що вже обговорив атаку на російські судна в територіальних водах Лівії телефоном із главою МЗС України Андрієм Сибігою та висловив йому занепокоєння діями Києва. Про це, як передає Reuters, Таяні розповів в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera 25 листопада.

За словами італійського міністра, уряд країни не знав про наміри України атакувати російські судна в лівійських територіальних водах, зокрема безпосередньо в порту.

"Порушення суверенітету Лівії було помилкою", — заявив Таяні.

Він також наголосив, що Італія виступає за збереження територіальної цілісності північноафриканської країни та не хоче поширення війни на нові регіони.

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Атаку засудила й інша партія італійської урядової коаліції — ультраправа "Ліга". Там назвали напад "неприйнятним" і попередили, що такі дії можуть дестабілізувати ситуацію в Лівії.

Водночас Україна заявила, що атака морськими безпілотниками на російський військовий корвет і вантажне судно, яка відбулася на вихідних, була законною самообороною.

Попри критику окремих представників італійської коаліції, Таяні запевнив, що Рим продовжить підтримувати Україну. Італія надає Києву військову допомогу та підтримує європейські санкції проти Москви після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

"Італія залишатиметься на боці України. Це наш стратегічний вибір", — наголосив глава МЗС.

Водночас він підкреслив, що Рим прагне не допустити поширення війни за межі України.

Раніше Фокус повідомляв про атаку на російський корабель біля берегів Лівії, яка відбулася вранці 22 листопада. Тоді в мережі поширили відео пожежі поблизу лівійського узбережжя. Згодом з'ясувалося, що внаслідок удару серйозних пошкоджень зазнали російський корвет "Меркурій" та суховантаж із російським вантажем. 23 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна атакувала російські цілі, застосувавши сім морських безпілотників.

Також нагадаємо, що у 2025 році українські сили атакували ще один російський корабель у Середземному морі. Йшлося про нафтовий танкер QENDIL, на борту якого, за наявною інформацією, міг перебувати співробітник ГРУ Андрій Авер'янов.