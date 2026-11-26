Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні зробила заяву після атаки українських дронів на російські кораблі в порту Лівії. Вона виступила проти поширення війни на Середземне море.

Про це вона заявила в кулуарах саміту ЄС в Брюсселі, пише La Repubblica.

Мелоні про атаку України в порту Лівії

Прем'єрка Італії, спілкуючись із журналістами, нагадала, що її позиція щодо України, а також підтримка з боку Риму добре відомі. Водночас Мелоні переконана, що Середземномор'я не може і не повинне ставати частиною цієї війни.

За її словами, потрібно й далі робити все можливе, щоб Україна могла себе обороняти, проте не менш важливо дбати про безпеку власних кордонів і громадян.

«Я вважаю, що з цього приводу ми маємо бути дуже чіткими з нашими українськими друзями, а також маємо бути чіткими з нашими партнерами. Я вважаю, що ми також маємо докласти всіх зусиль, щоб і надалі допомагати Україні захищатися», - підкреслила очільниця італійського уряду.

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Нагадаємо, 25 листопада Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розкритикував Україну за удар по російських суднах в територіальних водах Лівії.

Крім того, у Лівії пригрозили, що здійснять відповідь Україні через цю атаку, оскільки внаслідок поранень померли двоє лівійських військових моряків.