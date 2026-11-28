Сообщается, что между Киевом и Римом возникло недоразумение из-за недостаточной коммуникации.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони принес извинения за отсутствие предупреждения об атаке на российский корабль в территориальных водах Ливии. Об этом пишет "ТСН" со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания отметили, что Мелони возмутилась не из-за операции против российского корабля у берегов Ливии. Основной причиной недоразумения стало отсутствие коммуникации.

О проведении операции в Ливии не знала ни одна из европейских стран, поэтому для Италии она стала неожиданностью. По данным журналистов, Зеленский и Мелони договорились, что в будущем будут согласовывать дальнейшие действия.

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Атака Украины на корвет РФ: что известно

Служба безопасности Украины и Силы обороны недавно провели морскую операцию и потопили новейший российский корвет "Меркурий" вместе с вертолетом Ка-27, а также нанесли удар по российскому сухогрузу MV ANGARA у берегов Ливии. Впоследствии Зеленский официально подтвердил эту атаку.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в беседе с главой МИД Украины Андреем Сибигой выразил обеспокоенность действиями Киева. По словам итальянского министра, Киев не предупредил Рим о намерении атаковать российские суда в ливийских территориальных водах.

Вскоре Зеленский подтвердил, что украинская операция на территории Ливии не была предварительно согласована с европейскими союзниками. Президент также сообщил, что обсудил эту ситуацию с Мелони, поскольку Италия обеспокоена этой атакой из-за близости к Ливии.

В свою очередь Мелони заявила в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, что её позиция в отношении поддержки Украины хорошо известна, однако Средиземноморье не должно становиться частью войны.