Российские военные корабли, сопровождавшие конвои с техникой в Ливию, развернулись в Средиземном море после атаки на российский корвет в порту Бенгази. Один из конвоев изменил маршрут в районе Сицилийского пролива, другой отклонился от курса на Ливию и находится у побережья Алжира.

О побеге кораблей РФ сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники среди военных и представителей силовых структур. Как отмечает агентство, этот эпизод демонстрирует, как Россия пытается обезопасить свои военно-морские силы после атаки украинских морских дронов на крейсер "Меркурий" — примерно в 2000 километрах от основного театра боевых действий в Украине.

Один из конвоев сопровождал фрегат российского флота "Головко". Он развернулся вблизи Сицилийского пролива 22 ноября — в тот же день, когда произошло нападение в Бенгази.

Об изменении маршрута сообщил европейский военный чиновник, отслеживавший движение конвоя. Другая флотилия также изменила направление движения.

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Представитель украинской военной разведки и отдельный представитель сил безопасности Ближнего Востока, осведомленные о ситуации, подтвердили агентству Reuters, что корабли отклонились от маршрута в Ливию. По их данным, сейчас они находятся у побережья Алжира.

Что Зеленский обсудил с Мелони после операции в Ливии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о беседе с главой итальянского правительства Джорджией Мелони, поскольку Италия обеспокоена этой атакой из-за близости к Ливии. Стороны, в частности, обсудили вопросы, стоящие сейчас перед Украиной и её международными партнёрами.

В ходе беседы Зеленский подтвердил, что украинская операция на территории Ливии не была предварительно согласована с европейскими союзниками.

В то же время президент подчеркнул необходимость наладить обмен информацией между соответствующими государственными органами и поддерживать прямую и регулярную связь.

"Я также подчеркнул нашу приверженность обеспечению обмена всей необходимой информацией между нашими соответствующими органами власти и поддержанию прямого, регулярного и эффективного взаимодействия", — отметил Зеленский.

Ранее Фокус сообщал, что российский корвет "Меркурий" затонул в ливийском порту Бенгази после атаки морских дронов. В материалах приводились подробности операции Сил обороны Украины

Кроме того, мы сообщали, что Джордж Мелони предостерегла от распространения войны на Средиземноморье после ударов по российским кораблям в Ливии.