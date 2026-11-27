Російські військові кораблі, які супроводжували конвої з технікою до Лівії, розвернулися в Середземному морі після атаки на російський корвет у порту Бенгазі. Один із конвоїв змінив маршрут у районі Сицилійської протоки, інший відхилився від курсу на Лівію та перебуває біля узбережжя Алжиру.

Про втечу кораблів РФ повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела серед військових і представників силових структур. Як зазначає агентство, цей епізод демонструє, як Росія намагається убезпечити свої військово-морські сили після атаки українських морських дронів на крейсер "Меркурій" — приблизно за 2000 кілометрів від основного театру бойових дій в Україні.

Один із конвоїв супроводжував фрегат російського флоту "Головко". Він розвернувся поблизу Сицилійської протоки 22 листопада — того самого дня, коли сталася атака в Бенгазі.

Про зміну маршруту повідомив європейський військовий чиновник, який відстежував рух конвою. Інша флотилія також змінила напрямок руху.

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Представник української військової розвідки та окремий представник сил безпеки Близького Сходу, обізнані із ситуацією, підтвердили Reuters, що кораблі відхилилися від маршруту до Лівії. За їхніми даними, зараз вони перебувають поблизу узбережжя Алжиру.

Що Зеленський обговорив із Мелоні після операції в Лівії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з главою італійського уряду Джорджею Мелоні, адже Італію хвилює ця атака через близькість до Лівії. Сторони, зокрема, обговорили питання, які зараз стоять перед Україною та її міжнародними партнерами.

Під час розмови Зеленський підтвердив, що українська операція на території Лівії не була попередньо узгоджена з європейськими союзниками.

Водночас президент наголосив на необхідності налагодити обмін інформацією між відповідними державними органами та підтримувати прямий і регулярний зв'язок.

"Я також наголосив на нашому зобов'язанні забезпечити обмін усією необхідною інформацією між нашими відповідними органами влади та підтримувати пряме, регулярне та ефективне спілкування", — зазначив Зеленський.

Раніше Фокус писав, що російський корвет "Меркурій" затонув у лівійському порту Бенгазі після атаки морських дронів. У матеріали наводились подробиці операції Сил оборони України

Також ми розповідали, що Джорджа Мелоні застерегла від поширення війни на Середземномор'я після ударів по російських кораблях у Лівії.