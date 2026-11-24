Україна перед корветом "Меркурий" підбила ще три кораблі РФ у Середземному морі. Тим часом Кремль намагається закріпитись у новому порту у Середземному морі, але втрачає все нові та нові кораблі.

Українські спецслужби кілька місяців стежили за кораблями РФ у Середземному морі, щоб вдарити по корвету "Меркурий" біля берегів Лівії 22 листопада, розповіло медіа The Wall Street Journal. Перед цим морські дрони України підбили ще три російські кораблі у Середземному морі. Фокус зібрав інформацію медіа та розслідувачів про операцію Сил оборони — про ще один діпстрайк, який відбувся за майже 2 тис. км від України.

Журналісти WSJ поспілкувались з українським спецпризначенцем, який брав участь в операції із затоплення корвета "Меркурий". Анонімний співрозмовник розповів про кількамісячне стеження за російськими кораблями, після чого вдалось здійснити "одну з найзухваліших військових операцій, які Київ здійснив далеко за межами російського та українського кордонів". З'ясувалось, що зранку 22 листопада у Середземному морі на півночі Африки перебувало українське судно, з якого запустили сім морських безпілотників. По дорозі до цілі дрони потрапили під обстріл вертольота та кулеметів, встановлених на моторних човнах. Але попри спротив, катери дістались до цілей: більшість попрямували до корвета "Меркурий", а мінімум один — до суховантажу Angara.

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"Українці завжди були відомі своєю схильністю виходити за межі можливого", — навело медіа коментар експерта із питань безпеки Лівії Джалель Харшауї, який звернув увагу на дистанцію атаки України.

Тим часом українські оперативники у розмові з WSJ сказали, що протягом минулого року відбулось щонайменше три аналогічні атаки на кораблі РФ в Середземному морі. Також вказано, що українці базуються десь у Західній Лівії.

Удари по кораблях РФ — що відомо про атаку біля Лівії 22 листопада

У матеріалі WSJ навели супутникові фото пірсів у лівійському порту Бенгазі, опубліковані проєктом "Схеми" медіа "Радіа Свобода". На першому фото — корвет "Меркурий", який, ймовірно, отримав серйозні пошкодження, оскільки нахилився, майже потонув та ледь виглядає з води. Неподалік біля того ж пірсу — суховантаж Angara, який також дещо почорнів та виглядає пошкодженим.

Удари по кораблях РФ — корвет Меркурій у Бенгазі в Лівії 22 листопада Фото: Схеми

Удари по кораблях РФ — суховантаж Angara у Бенгазі в Лівії 22 листопада Фото: Схеми

Інші зображення "Схем" показують загальну панораму порту Бенгазі. Бачимо, що пірси з пошкодженими коралями РФ навмисно відгородили від решти порту смугою катерів.

Удари по кораблях РФ — пірс у Бенгазі в Лівії 22 листопада Фото: Схеми

Удари по кораблях РФ — порт Бенгазі в Лівії 22 листопада Фото: Схеми

У матеріалі WSJ також нагадали, що окрім корвета, Україна знищила бойовий вертоліт Ка-27 РФ. Причина атак на цілі на такій відстані від місця боїв на російсько-українському війні — корабля перевозили зброю в гарячі точки, які посилюють Кремль. Зокрема, суховантаж Angara також віз зброю. Є коментарі лівійської сторони. З одного боку, підтримуваний Москвою генерал Халіфа Хафтар засудив атаку, з іншого, визнаний у світі уряд у Тріполі розкритикував інцидент у своїх територіальних водах, запевнив, що не приєднується до війни РФ проти України, та стурбований, щоб лівійську територію не використовували для атак.

Тим часом медіа розповіло, яким чином та навіщо кораблі з російською зброєю опинились біля берегів Лівії. З'ясувалось, що Кремль має проблеми з портами у Середземному морі після падіння режиму Башар Асада в Сирії. Через зміну у цій країні РФ втратила доступ до порту Тартус й шукала альтернативні майданчики. Серед варіантів розгляди порти Лівії, де точиться громадянська війна після падіння режиму Муаммара Кадаффі. У 2019-2020 рр. РФ підтримувала бойовиків Хафтара, який воював проти офіційної влади у Тріполі: у східні регіони країни прибули найманці ПВК "Вагнер", туди вливають зброю, і саме туди прямували кораблі, підбиті Україною. WSJ додало, що отримало супутникові фото порту Бенгазі за вересень 2026 року. На фото помітили вантажні судна Anastassia і "Юрій Аршеневський", які привезли військові вантажі, і при цьому їх супроводжували військові кораблі РФ: ситуація, схожа на обставини 22 листопада з "Меркурієм" та "Ангарою".

" Їх не лякала перспектива перевозити тисячі тонн обладнання під супроводом російського військово-морського флоту. Українців цікавили не самі постачання. Їх цікавила присутність російського військово-морського флоту як така, її символічне значення", — навели медіа оцінку Харшауї.

Флот РФ — втрати через удари України у 2026 році

Зауважмо, на порталі The National News нагадали, що РФ має всього п'ять новітніх корветів класу "Стерегущий", з яких два Україна вже знищила. Перший удар — "Бойкий" 3 червня у Кронштадті у Балтійському морі, другий — "Меркурий" 22 листопада біля Бенгазі у Середземному морі. Крім того, восени горіло судно у Фінській затоці Sparta II та суховантаж Angara біля Лівії. На Google maps бачимо, що географія діпстрайків України по флоту РФ — в радіусі 1500-1700 км.

Удари по кораблях РФ — географія атак на російських флот у 2026 році Фото: Google Maps

Зазначимо, 24 листопада з'явився протест посадовця Лівії щодо ударів України по кораблях РФ біля Бенгазі. Після цього у МЗС України заявили, що Тріполі краще поговорити з РФ, оскільки саме ця країна возить зброю.

Нагадуємо, 23 листопада президент Зеленський опублікував відео удару морських катерів по корвету "Меркурий" ЗС РФ 22 листопада.