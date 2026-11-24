Украина потопила ещё три корабля РФ в Средиземном море перед ударом по корвету "Меркурий". Тем временем Кремль пытается закрепиться в новом порту в Средиземном море, но теряет всё новые и новые корабли.

Украинские спецслужбы несколько месяцев следили за кораблями РФ в Средиземном море, чтобы нанести удар по корвету "Меркурий" у берегов Ливии 22 ноября, сообщило издание The Wall Street Journal. До этого морские дроны Украины потопили ещё три российских корабля в Средиземном море. Фокус собрал информацию из СМИ и от расследователей об операции Сил обороны — об ещё одном ударе на море, который произошёл почти в 2 тыс. км от Украины.

Журналисты WSJ пообщались с украинским спецназовцем, участвовавшим в операции по затоплению корвета "Меркурий". Анонимный собеседник рассказал о многомесячной слежке за российскими кораблями, после чего удалось провести "одну из самых смелых военных операций, которые Киев осуществил далеко за пределами российской и украинской границ". Выяснилось, что утром 22 ноября в Средиземном море на севере Африки находилось украинское судно, с которого запустили семь морских беспилотников. По пути к цели дроны попали под обстрел вертолета и пулеметов, установленных на моторных лодках. Но, несмотря на сопротивление, катера добрались до целей: большинство направилось к корвету "Меркурий", а как минимум один — к сухогрузу Angara.

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"Украинцы всегда славились своей склонностью выходить за пределы возможного", — привело СМИ комментарий эксперта по вопросам безопасности Ливии Джалеля Харшауи, который обратил внимание на дальность атаки Украины.

Между тем украинские оперативники в беседе с WSJ сообщили, что в течение прошлого года произошло как минимум три аналогичных нападения на корабли РФ в Средиземном море. Также отмечается, что украинцы базируются где-то в Западной Ливии.

Удары по кораблям РФ — что известно об атаке у берегов Ливии 22 ноября

В материале WSJ приведены спутниковые снимки пирсов в ливийском порту Бенгази, опубликованные проектом "Схемы" медиа "Радио Свобода". На первом фото — корвет "Меркурий", который, вероятно, получил серьезные повреждения, поскольку накренился, почти затонул и едва виднеется из воды. Неподалеку от того же причала — сухогруз "Ангара", который также почернел и выглядит поврежденным.

Удары по кораблям РФ — корвет "Меркурий" в Бенгази (Ливия) 22 ноября Фото: Схемы

Удары по кораблям РФ — сухогруз "Ангара" в Бенгази (Ливия) 22 ноября Фото: Схемы

Другие снимки "Схем" показывают общую панораму порта Бенгази. Видно, что пирсы с поврежденными кораблями РФ намеренно отгородили от остальной части порта полосой катеров.

Удары по кораблям РФ — причал в Бенгази (Ливия) 22 ноября Фото: Схемы

Удары по кораблям РФ — порт Бенгази в Ливии 22 ноября Фото: Схемы

В материале WSJ также напомнили, что помимо корвета Украина уничтожила боевой вертолёт Ка-27 РФ. Причина атак на цели на таком расстоянии от места боевых действий в российско-украинской войне — корабли перевозили оружие в горячие точки, которые укрепляет Кремль. В частности, сухогруз "Ангара" также вез оружие. Есть комментарии ливийской стороны. З одной стороны, поддерживаемый Москвой генерал Халифа Хафтар осудил атаку, с другой — признанное мировым сообществом правительство в Триполи раскритиковало инцидент в своих территориальных водах, заверило, что не присоединяется к войне РФ против Украины, и выразило обеспокоенность тем, что ливийскую территорию не используют для атак.

Между тем СМИ рассказали, как и зачем корабли с российским оружием оказались у берегов Ливии. Выяснилось, что у Кремля возникли проблемы с портами в Средиземном море после падения режима Башара Асада в Сирии. Из-за перемен в этой стране РФ лишилась доступа к порту Тартус и искала альтернативные площадки. Среди вариантов рассматривались порты Ливии, где после падения режима Муаммара Каддафи идет гражданская война. В 2019–2020 гг. Россия поддерживала боевиков Хафтара, который воевал против официальных властей в Триполи: в восточные регионы страны прибыли наемники ЧВК "Вагнер", туда поставляется оружие, и именно туда направлялись корабли, потопленные Украиной. WSJ добавила, что получила спутниковые снимки порта Бенгази за сентябрь 2026 года. На фото были замечены грузовые суда "Анастасия" и "Юрий Аршеневский", которые доставили военные грузы, при этом их сопровождали военные корабли РФ: ситуация, похожая на события 22 ноября с "Меркурием" и "Ангарой".

"Их не пугала перспектива перевозить тысячи тонн оборудования под конвоем российского военно-морского флота. Украинцев интересовали не сами поставки. Их интересовало присутствие российского военно-морского флота как таковое, его символическое значение", — привели СМИ оценку Харшауи.

Флот РФ — потери из-за ударов Украины в 2026 году

Отметим, что на портале The National News напомнили, что у РФ всего пять новейших корветов класса "Стерегущий", два из которых Украина уже уничтожила. Первый удар — "Бойкий" 3 июня в Кронштадте в Балтийском море, второй — "Меркурий" 22 ноября у Бенгази в Средиземном море. Кроме того, осенью горело судно Sparta II в Финском заливе и сухогруз "Ангара" у берегов Ливии. На Google Maps видно, что география ударов Украины по флоту РФ — в радиусе 1500–1700 км.

Удары по кораблям РФ — география атак на российский флот в 2026 году Фото: Google Maps

Отметим, что 24 ноября появилось заявление ливийского чиновника в связи с ударами Украины по кораблям РФ у Бенгази. После этого в МИД Украины заявили, что Триполи лучше поговорить с РФ, поскольку именно эта страна поставляет оружие.

Напоминаем, что 23 ноября президент Зеленский опубликовал видео удара морских катеров по корвету "Меркурий" ВС РФ, совершенного 22 ноября.