Повідомляється, що між Києвом та Римом виникло непорозуміння через недостатню комунікацію.

Президент України Володимир Зеленський в розмові з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні перепросив за відсутність попередження про атаку на російський корабель в територіальних водах Лівії. Про це пише "ТСН" з посиланням на свої джерела.

Співрозмовники видання зазначили, що Мелоні обурилася не через операцію проти російського корабля біля Лівії. Основною причиною непорозуміння став брак комунікації.

Про проведення операції в Лівії не знала жодна з європейських країн, тож для Італії вона стала несподіванкою. За даними журналістів, Зеленський та Мелоні домовилися, що в майбутньому узгоджуватимуть подальші дії.

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Атака України на корвет РФ: що відомо

Служба безпеки України та Сили оборони нещодавно провели морську операцію й затопили новітній російський корвет "Меркурій" разом із вертольотом Ка-27, а також влучили по російському суховантажу MV ANGARA біля берегів Лівії. Згодом Зеленський офіційно підтвердив атаку.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в розмові з главою МЗС України Андрієм Сибігою висловив занепокоєння діями Києва. За словами італійського міністра, Київ не попередив Рим про намір атакувати російські судна в лівійських територіальних водах.

Невдовзі Зеленський підтвердив, що українська операція на території Лівії не була попередньо узгоджена з європейськими союзниками. Президент також повідомив, що обговорив цю ситуацію з Мелоні, адже Італію хвилює ця атака через близькість до Лівії.

Своєю чергою Мелоні заявила в кулуарах саміту ЄС в Брюсселі, що її позиція щодо підтримки України добре відома, проте Середземномор'я не повинне ставати частиною війни.