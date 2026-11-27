Корвет "Меркурий" РФ затонул после атаки СОУ на расстоянии 700 км от берегов Италии у противоположного берега Средиземного моря. Украина заявила, что предупредила соседние страны, а Италия начала причитать, почему Риму ничего не сообщили.

Днём 27 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о предупреждении партнёров об атаках на российские военные цели. В комментарии итальянским СМИ чиновник заявил, что Италия не получала никакого предупреждения.

Удар по корвету "Меркурий" — комментарий главы МИД Италии Антонио Таяни

"Что касается нас и нападения в Бенгази, — никакой координации никогда не было, и они это знают. Об этом также заявил министр иностранных дел Киева, отметив, что в будущем они будут вести переговоры с союзниками. Никто из них не был проинформирован, никто ничего не знал о том, что украинцы делали в Ливии, поэтому то, что сказал Зеленский, — неправда", — заявил Таяни.

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Удар по корвету "Меркурий" — что произошло

Слова Зеленского о предупреждении партнеров прозвучали в интервью BBC. Глава украинского государства заявил, что в случае операций "в каких-либо водах, в международных водах или вблизи какой-либо инфраструктуры другой страны" обязательно ведется диалог между дипломатами. Также он уточнил, что такие операции опасны и поэтому проводятся в координации с партнерами, и что Украина не может допустить, чтобы РФ перевозила по миру российское оружие.

Вопрос Италии к Зеленскому возник на фоне удара Украины по корвету "Меркурий" РФ у берегов Ливии. На Google Maps видно, что точка атаки находится на расстоянии около 700 км от Италии по прямой через Средиземное море.

Удар по корвету "Меркурий" — география атак Украины на флот РФ в 2026 году Фото: Google Maps

Отметим, что взрыв у берегов Ливии произошел 23 ноября. В сети были опубликованы кадры взрывов и пожара в морском порту Бенгази на востоке Ливии. Позже стало известно, что взрывы произошли на корвете "Меркурий" РФ и российском грузовом судне "Ангара". Спутниковые снимки показали, что "Меркурий", спущенный на воду в 2023 году, получил серьезные повреждения: он накренился и едва не затонул. Сухогруз "Ангара", находящийся под санкциями ЕС, загорелся, и его пришвартовали у пирса в Бенгази. Следователи установили, что сухогруз, вероятно, вез оружие для антиправительственных повстанцев на Африканском континенте, а корвет выполнял функцию конвоя.

После взрывов в Бенгази президент Зеленский заявил, что была совершена атака дронов СБУ по российским военным целям. Глава государства опубликовал видео момента атаки, снятое камерами морских и воздушных беспилотников. По кораблям РФ нанесли удар семью беспилотными катерами: большинство из них направились на "Меркурий", а меньшая часть — на "Ангару".

Напоминаем, что после удара по корвету "Меркурий" РФ последовал протест со стороны ливийского чиновника, который в прошлом сотрудничал с россиянами и с Муамаром Каддафи.