Корвет "Меркурий" РФ потонув після атаки СОУ на відстані 700 км від берегів Італії біля протилежного берегу Середземного моря. Україна заявила, що попередила дотичні країни, а Італія почала дискусію, чому Риму нічого не сказали.

Вдень 27 листопада глава МЗС Італії Антоніо Таяні відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про попередження партнерів щодо атак на російські військові цілі. У коментарі італійським медіа посадовець заявив, що Італія не отримувала ніякого попередження.

Удар по корвету "Меркурий" — коментар глава МЗС Італії Антоніо Таяні

"Щодо нас та стосовно атаки на Бенгазі, — ніколи не було жодної координації, і вони це знають. Про це сказав також міністр закордонних справ Києва, зазначивши, що в майбутньому вони говоритимуть із союзниками. Ніхто з них не був поінформований, ніхто нічого не знав про те, що українці робили в Лівії, тож те, що сказав Зеленський, — неправда", — заявив Таяні.

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Удар по корвету "Меркурий" — що сталось

Слова Зеленського про попередження партнерів з'явились в інтерв'ю медіа BBC. Глава української держави заявив, що у випадку операцій "в якихось водах, в міжнародних водах або поблизу якоїсь інфраструктури іншої країни" обов'язково відбувається діалог дипломатів. Також він уточнив, що такі операції небезпечні, і тому відбуваються у координації з партерами, і що Україна не може допустити, що РФ перевозила світом російську зброю.

Питання Італії до Зеленського виникло на тлі удару України по корвету "Меркурий" РФ біля берегів Лівії. На Google maps бачимо, що точка атаки — на відстані близько 700 км до Італії навпростець через Середземне море.

Удар по корвету "Меркурий" — географія атак України на флот РФ 2026 Фото: Google Maps

Зазначимо, удар біля берегів Лівії стався 23 листопада. У мережі опублікували кадри вибухів та пожежі у морському порту Бенгазі на сході Лівії. Згодом стало відомо, що вибухало на корветі "Меркурий" РФ та російському вантажному кораблі "Ангара". Супутникові фото показали, що "Меркурий", який спустили на воду у 2023 році, отримав серйозні пошкодження: нахилився та майже затонув. Суховантаж "Ангара", який перебуває під санкціями ЄС, загорівся та його підтягнули по пірсу в Бенгазі. Розслідувачі встановили, що суховантаж, ймовірно, віз зброю для антиурядових повстанців на Африканському континенті, а корвет виконував функцію конвою.

Після вибухів у Бенгазі президент Зеленський заявив, що відбулась атака дронів СБУ по російських військових цілях. Глава держави опублікував відео моменту атаки, зняте камерами морського та повітряного безпілотників. По кораблях РФ вдарили сімома безекіпажними катерами: більшість пішли на "Меркурий", а менша частина — на "Ангару".

Нагадуємо, після удару по корвету "Меркурий" РФ з'явився протест посадовця Лівії, який у минулому працював з росіянами та на Муаммара Каддафі.