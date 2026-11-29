После атаки украинских беспилотников на российскй корвет "Меркурий" в порт Бенгази 22 ноября Ливия отозвала своего посла в Украине для консультаций.

29 ноября в штаб-квартире министерства исполняющий обязанности министра иностранных дел Тагер Салем Аль-Баур встретился с послом Ливии в Украине Усамой Мухаммедом Аль-Абедом Абуль-Касимом, сообщает Министерство иностранных дел Правительства национального единства, базирующегося в Триполи. На встрече также присутствовал директор департамента по европейским делам Абу Бакр Ат-Тавиль.

Аль-Баур во время разговора назвал действия украинских вооруженных сил "посягательством на суверенитет страны и нарушение международного права".

В МИД считают, что такие действия "противоречат международным соглашениям и общепринятым нормам, создают угрозу безопасности и стабильности Ливии, а также негативно влияют на развитие ливийско-украинских отношений".

Видео дня

В свою очередь, посол проинформировал исполняющего обязанности министра о положении ливийской дипломатической миссии в Киеве и о ситуации, в которой находится ливийская диаспора в условиях продолжающейся войны.

Фото: Facebook

Целью беспилотников 22 ноября были российские суда, находившиеся в порту. В результате атаки погибли как минимум два моряка из состава военно-морских сил Ливийской национальной армии.

Ранее ливийские официальные лица заявляли, что удары Украины по российским судам в Бенгази фактически равносильны объявлению войны.

25 ноября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни раскритиковал Украину за нанесение удара по российским судам в территориальных водах Ливии.

Кроме того, в Ливии пригрозили принять ответные меры в отношении Украины в связи с этой атакой, поскольку в результате ранений скончались двое ливийских военно-морских моряков.

26 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Тагером Салемом Аль-Бауром по поводу последних событий у побережья Ливии и в порту Бенгази.

Он подтвердил, что Украина полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ливии, а также усилия по воссоединению страны.

В ходе беседы Сибига заверил, что ни одно из действий Украины никогда не было направлено против Ливии или ливийского народа — только против российских военных объектов, которые Россия непосредственно использует в войне против Украины.

Украинский дипломат также выразил сожаление из-за непреднамеренных последствий и передал искренние соболезнования ливийскому народу.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит поиск и ликвидацию российских военных кораблей в международных водах, которые перевозят оружие для продолжения войны.

Также сообщалось, что Зеленский в беседе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони принес извинения за отсутствие предупреждения об атаке на российский корабль в территориальных водах Ливии.