Донецький "Шахтар" пройшов в 1/8 Ліги Європи, перемігши ізраїльський "Маккабі"

Результат двох зустрічей — 3:0 на користь донецького клубу. "Гірники" проходять далі.

В 1/16 Лізі Європи донецький "Шахтар" виграв у ізраїльського клубу "Маккабі" з рахунком 1:0. Матч проходив в Києві на НСК "Олімпійський". Про це стало відомо з трансляції матчу.

Перший тайм матчу пройшов без голів. Відкрити рахунок вдалося на 67 хвилині Жуніору Мораесу, якому вдалося реалізувати пенальті. Під час гри донецький "Шахтар" більше володів м'ячем, мав більшу кількість передач за матч.

Для проходження в 1/8 донецький клуб задовольнила б і нічия. Перший матч в Ізраїлі вони виграли з рахунком 2:0.

За кількістю ударів по воротах лідирував ізраїльський клуб, але з 14 ударів лише один був у стовп воріт. Донецький клуб завдав 12 ударів по воротах, з яких 2 було у ворота і один результативний.

Про свого суперника "Шахтар" дізнається 26 лютого в 14:00, коли пройде жеребкування.

Нагадаємо, захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко увійшов до символічної команду тижня Ліги Європи. Перший матч між "Маккабі" і "Шахтарем" завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників".