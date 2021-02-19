Игрок "Шахтера" попал в команду недели Лиги Европы

В команду вошли игроки, которые непосредственно участвовали в первых матчах 1/16 финала ЛЕ.

УЕФА составил сборную недели раунда 1/16 финала Лиги Европы на основании рейтинга FedEx Performance Zone. Среди лучших футболистов нашлось место и защитнику "Шахтера" Николаю Матвиенко.

Об этом сообщает УЕФА в Twitter.

В команду вошли игроки, которые непосредственно участвовали в первых матчах 1/16 финала ЛЕ.

"Защитник Шахтера Николай Матвиенко в Команде недели Лиги Европы!", – говорится в сообщении.

Сборная недели Лиги Европы:

Вратарь: Андреас Линде ("Мольде")

Защитники: Мэтт Догерти ("Тоттенхэм"), Эрик Бейи ("Манчестер Юнайтед"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Борна Баришич ("Рейнджерс")

Полузащитники: Дэниэл Джеймс ("Манчестер Юнайтед"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Кристоф Баумгартнер ("Хоффенхайм"), Кенеди ("Хетафе").

Нападающие: Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Мунас Даббур ("Хоффенхайм").

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл в гостях "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 2:0.

Также, донецкий "Шахтер" попал в топ-10 клубов мира, завоевавших наибольшее количество трофеев в XXI веке.В рейтинге авторитетного веб-портала Transfermarkt украинский клуб занял 7-е место с 33 трофеями.