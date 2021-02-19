Гравець "Шахтаря" потрапив у команду тижня Ліги Європи

У команду увійшли гравці, які безпосередньо брали участь у перших матчах 1/16 фіналу ЛЄ.

УЄФА склав збірну тижня раунду 1/16 фіналу Ліги Європи на підставі рейтингу FedEx Performance Zone. Серед кращих футболістів знайшлося місце і захиснику "Шахтаря" Миколі Матвієнку.

Про це повідомляє УЄФА у Twitter.

У команду увійшли гравці, які безпосередньо брали участь у перших матчах 1/16 фіналу ЛЄ.

"Захисник Шахтаря Микола Матвієнко в Команді тижня Ліги Європи!", — йдеться в повідомленні.

Збірна тижня Ліги Європи:

Воротар: Андреас Лінде ("Мольде")

Захисники: Метт Догерті ("Тоттенхем"), Ерік Баї("Манчестер Юнайтед"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Борна Баришич ("Рейнджерс")

Півзахисники: Деніел Джеймс ( "Манчестер Юнайтед"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Крістоф Баумгартнер ("Хоффенхайм"), Кенеді ("Хетафе").

Нападники: Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Мунас Даббур ("Хоффенхайм").

Нагадаємо: у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" обіграв у гостях "Маккабі" з Тель-Авіва з рахунком 2: 0.

Також донецький "Шахтар" потрапив у топ-10 клубів світу, які завоювали найбільшу кількість трофеїв у XXI столітті. У рейтингу авторитетного веб-порталу Transfermarkt український клуб посів 7-е місце з 33 трофеями.