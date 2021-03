У матчі Кубка африканських націй фанат вибіг на поле, щоб поцілувати Салаха (відео)

Під час матчу кваліфікації Кубка африканських націй, в якому збірна Єгипту обіграла у себе на полі Коморські острови з рахунком 4:0, лідеру єгипетської команди Мохаммеду Салаху довелося відбиватися від навʼязливого вболівальника, який хотів його поцілувати.

Про це повідомляє iSport.

Салах відзначився в матчі дублем, що стало приводом для фанатів вибігти прямо на поле та зробити зі своїм кумиром селфі. Вони оточили зоряного нападника "Ліверпуля", почали з ним фотографуватися, а один із них спробував поцілувати футболіста.

Салах був не дуже радий цьому. Він ухилився від обіймів фаната, а потім попросив шанувальників дотримуватися соціальної дистанції.

Yo where is security here? People just walking on the pitch and touching Salam’s face ffs

