В матче Кубка африканских наций фанат выбежал на поле, чтобы поцеловать Салаха (видео)

Во время матча квалификации Кубка африканских наций, в котором сборная Египта обыграла у себя на поле Коморские острова со счетом 4:0, лидеру египетской команды Мохамеду Салаху пришлось отбиваться от навязчивого болельщика, который хотел его поцеловать.

Об этом сообщает iSport.

Салах отметился в матче дублем, что стало поводом для фанатов выбежать прямо на поле и сделать со своим кумиром селфи. Они окружили звездного нападающего "Ливерпуля", начали с ним фотографироваться, а один из них попытался поцеловать футболиста.

Салах был не очень рад этому. Он увернулся от объятий фаната, а затем попросил поклонников соблюдать социальную дистанцию.

Yo where is security here? People just walking on the pitch and touching Salam’s face ffs

pic.twitter.com/uGF94F1ocg