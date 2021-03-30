В матче Кубка африканских наций фанат выбежал на поле, чтобы поцеловать Салаха (видео)

Звезде "Ливерпуля" такая идея пришлась не по душе.

Во время матча квалификации Кубка африканских наций, в котором сборная Египта обыграла у себя на поле Коморские острова со счетом 4:0, лидеру египетской команды Мохамеду Салаху пришлось отбиваться от навязчивого болельщика, который хотел его поцеловать.

Об этом сообщает iSport.

Салах отметился в матче дублем, что стало поводом для фанатов выбежать прямо на поле и сделать со своим кумиром селфи. Они окружили звездного нападающего "Ливерпуля", начали с ним фотографироваться, а один из них попытался поцеловать футболиста.

Салах был не очень рад этому. Он увернулся от объятий фаната, а затем попросил поклонников соблюдать социальную дистанцию.

Yo where is security here? People just walking on the pitch and touching Salam’s face ffs

pic.twitter.com/uGF94F1ocg — Jack Moore (@Jack_Moore7) March 29, 2021

"Где здесь охрана? Люди просто ходят по полу и трогают Салаха за лицо", – написал в соцсети возмущенный произошедшим один из болельщиков.

Напомним, в Нидерландах во время футбольного матча между местными клубами "Рингсбургс Бойс" и "Амстердам" на поле выбежала голая болельщица. На теле женщины были только татуировки, гольфы и кеды. В руках болельщица держала флаг. Женщина выбежала на поле, попыталась прислониться к одному из футболистов и спокойно покинула газон.