Зірка Серії А може перейти в "ПСЖ" за 70 млн євро — ЗМІ

Власне футболіст не проти такого продовження кар'єри і чекає, коли сторони домовляться про перехід.

Один із кращих гравців останнього сезону, чемпіон Італії у складі "Інтера" Ашраф Хакімі близький до того, щоб перейти в "ПСЖ".

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Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, керівництво "ПСЖ" готує пропозицію для нинішнього клубу марокканського латераля пропозицію в 70 мільйонів євро.

Власне футболіст не проти такого продовження карʼєри і чекає, коли сторони домовляться про перехід.

У минулому сезоні 22-річний Ашраф Хакімі зіграв за "Інтер" 45 матчів у всіх турнірах, показавши якісну гру, забив 7 голів і віддав 11 результативних передач.

Раніше "ПСЖ" придбало півзахисника "Ліверпуля" Джорджіньо Вейналдума, забезпечивши його зарплатою 10 млн євро за сезон.

30-річний футболіст підписав контракт терміном до 2024 року. Очікується, що Вейналдум підписав контракт у 10 мільйонів євро на рік, але офіційно інформація поки не підтверджена.

Зазначимо, що Вейналдум останні 5 років виступав за "Ліверпуль", у складі якого став чемпіоном Англії і виграв Лігу чемпіонів. Вейналдум потрапив у заявку збірної Нідерландів на Євро-2020 і, швидше за все, зіграє проти збірної України.

Головний тренер "ПСЖ" Маурісіо Почеттіно зацікавлений в поверненні у свій колишній клуб "Тоттенгем".

У минулому сезоні "ПСЖ" виграв Суперкубок Франції і Кубок країни, але парижани несподівано фінішували другими в чемпіонаті та вилетіли у півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Почеттіно тренував "Тоттенгем" із 2014 по 2019 рік. Під його керівництвом команда успішно виступала в Лізі чемпіонів й один раз дійшла до фіналу головного клубного турніру Європи.