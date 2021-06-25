Звезда Серии А может перейти в "ПСЖ" за 70 млн евро – СМИ

Сам футболист не против такого продолжения карьеры и ждет, когда стороны договорятся о переходе.

Один из лучших игроков последнего сезона, чемпион Италии в составе "Интера" Ашраф Хакими близок к тому, чтобы перейти в "ПСЖ".

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Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, руководство "ПСЖ" готовит предложение для нынешнего клуба марокканского латераля предложение в 70 миллионов евро.

Сам футболист не против такого продолжения карьеры и ждет, когда стороны договорятся о переходе.

В прошлом сезоне 22-летний Ашраф Хакими сыграл за "Интер" 45 матчей во всех турнирах, показав качественную игру, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее "ПСЖ" приобрело полузащитника "Ливерпуля" Джорджино Вейналдума, обеспечив его зарплатой 10 млн евро за сезон.

30-летний футболист подписал контракт сроком до 2024 года. Ожидается, что Вейналдум подписал контракт в 10 миллионов евро в год, но официально информация пока не подтверждена.

Отметим, что Вейналдум последние 5 лет выступал за "Ливерпуль", в составе которого стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. Вейналдум попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020 и, скорее всего, сыграет против сборной Украины.

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино заинтересован в возвращении в свой бывший клуб "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне "ПСЖ" выиграл Суперкубок Франции и Кубок страны, но парижане неожиданно финишировали вторыми в чемпионате и вылетели в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что Почеттино тренировал "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда успешно выступала в Лиге чемпионов и один раз дошла до финала главного клубного турнира Европы.