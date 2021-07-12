"Спи спокійно, ми охороняємо тебе": лідери збірної Італії спали з трофеєм Євро-2020 (фото)

Захисники збірної Італії опублікували жартівливий допис у соціальних мережах.

Лідери збірної Італії Джорджо Кʼєлліні та Леонардо Бонуччі опублікували спільне фото з Кубком чемпіонату Європи.

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На фото Бонуччі разом із трофеєм лежить у ліжку, поруч із ним знаходиться ще один футболіст із центру оборони Італії — Джорджо Кʼєлліні.

"Спи спокійно, ми охороняємо тебе", — підписав жартівливо фотографію Леонардо Бонуччі.

Збірна Італії перемогла Англію у серії пенальті і стала новим чемпіоном Європи. Крім того, Італія за крок однієї перемоги до світового рекорду за кількістю перемог поспіль — команда Роберто Манчіні не програє вже 34 матчів, оновивши національний рекорд. Попереднє досягнення встановлене в період із 1935 по 1939 роки, коли збірна Італія під керівництвом легендарного тренера Вітторіо Поццо не програвала 30 матчів поспіль.

До світового рекорду залишився один матч. Збірна Іспанії не програвала 35 матчів із 2007 по 2009 рік, а Бразилія — 35 матчів — із 1993 по 1996 рік.

Кращим гравцем матчу визнали захисника збірної Італії Леонардо Бонуччі — він забив гол, завдяки якому італійці зрівняли рахунок і забив одне з вирішальних пенальті в серії, що принесли перемогу збірній Італії у фіналі чемпіонату Європи.

Зазначимо, що Італія вдруге в історії виграла чемпіонат Європи, до цього востаннє Італія вигравала головний трофей в Європі в 1968 році. Також Італія чотири рази вигравала чемпіонат світу — у 1934, 1938, 1982, 2006 роках.

Нагадаємо, Євро-2020 мав відбутися минулого літа, але через пандемію коронавірусу турнір перенесли на 2021 рік.

Раніше Фокус повідомляв, що англійські фанати напали на італійців перед фіналом Євро-2020.