C короною на голові: як зустрічали збірну Італії в Римі після перемоги на Євро (фото)

Італійці продемонстрували завойований трофей, вийшовши з літака.

Збірна Італії прибула в Рим після перемоги на чемпіонаті Європи у фіналі над Англією.

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Італійці продемонстрували завойований трофей, вийшовши з літака.

Уболівальники наділи капітану збірної Італії Джорджо Кʼєлліні корону на голову.

Уболівальники дуже тепло зустріли команду біля автобуса з прапорами збірної Італії і кричалками на честь перемоги.

Збірна з автобуса вийшла до фанатів, після чого футболісти роздали автографи і відзначили перемогу разом з уболівальниками.

Збірна Італії перемогла Англію в серії пенальті і стала новим чемпіоном Європи. Крім того, Італія за крок до однієї перемоги та до світового рекорду за кількістю перемог поспіль — команда Роберто Манчіні не програє вже 34 матчів, оновивши національний рекорд. Попереднє досягнення встановлено в період з 1935 по 1939 роки, коли збірна Італія під керівництвом легендарного тренера Вітторіо Поццо не програвала 30 матчів поспіль.

До світового рекорду залишився один матч. Збірна Іспанії не програвала 35 матчів з 2007 по 2009 рік, а Бразилія — 35 матчів — з 1993 по 1996 рік.

Кращим гравцем матчу визнали захисника збірної Італії Леонардо Бонуччі — він забив гол, завдяки якому італійці зрівняли рахунок і забив один з вирішальних пенальті в серії, що принесли перемогу збірній Італії у фіналі чемпіонату Європи.

Зазначимо, що Італія вдруге в історії виграла чемпіонат Європи, до цього востаннє Італія вигравала головний трофей у Європі в 1968 році. Також Італія чотири рази вигравала чемпіонат світу — у 1934, 1938, 1982, 2006 роках.

Раніше Фокус повідомляв, що англійські фанати напали на італійців перед фіналом Євро-2020.

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