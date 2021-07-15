Легенда "Баварії" і збірної Нідерландів завершив кар'єру

37-річний нападник зазначив, що прийняв таке рішення через накопичені травми.

Легендарний вінгер "Баварії" і збірної Нідерландів Арʼєн Роббен прийняв рішення завершити футбольну карʼєру.

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"Я вирішив закінчити карʼєру футболіста. Дуже складний вибір. Дякую всім за теплу підтримку", — написав нідерландський нападник в Instagram.

37-річний нападник зазначив, що прийняв таке рішення через накопичені травми: "Повинен чесно сказати, що розчарований своїм ігровим часом. Я знав, що таке може статися, але я прийняв виклик. Я не відчував себе досить добре і впевнено".

Нагадаємо, що Роббен вже оголошував про завершення карʼєри у 2019 році, але влітку 2020-го він вирішив її відновити і відіграв сезон на Батьківщині — в "Гронінгені".

Також Роббен виступав за ПСВ, "Челсі", "Реал" і "Баварію".

Всього за свою карʼєру Роббен виграв 31 трофей — Роббен вісім разів ставав чемпіоном Німеччини у складі "Баварії", двічі вигравав чемпіонат Англії з "Челсі", ставав чемпіоном з мадридським "Реалом" в Іспанії та у складі ПСВ у чемпіонаті Нідерландів.

У німецькому етапі карʼєри Роббен виграв Лігу чемпіонів сезону-2012/13 з мюнхенською "Баварією", забивши у тому матчі переможний гол проти дортмундської "Боруссії".

У складі збірної Нідерландів Арʼєн Роббен провів майже сотню матчів — 96 зустрічей і відзначився 37-ма голами. Ставав з національною збірною срібним призером чемпіонату світу 2010 року і бронзовим — у 2014-му році.

Раніше Фокус розповідав, що його колега по виступам за "Баварію" — легенда збірної Франції відмовився продовжувати контракт з клубом.

До цього Фокус повідомляв, що легендарний ексгравець "Шахтаря" продовжив контракт з англійським грандом.