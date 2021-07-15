Легенда "Баварии" и сборной Нидерландов завершил карьеру

37-летний нападающий отметил, что принял такое решение из-за накопившихся травм.

Легендарный вингер "Баварии" и сборной Нидерландов Арьен Роббен принял решение завершить футбольную карьеру.

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"Я решил закончить карьеру футболиста. Очень сложный выбор. Благодарю всех за теплую поддержку", – написал нидерландский нападающий в Instagram.

37-летний нападающий отметил, что принял такое решение из-за накопившихся травм: "Должен честно сказать, что разочарован своим игровым временем. Я знал, что такое может произойти, но я принял вызов. Я не чувствовал себя достаточно хорошо и уверенно".

Напомним, что Роббен уже объявлял о завершении карьеры в 2019 году, но летом 2020-го он решил ее возобновить и отыграл сезон на Родине – в "Гронингене".

Также Роббен выступал за ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию".

Всего за свою карьеру Роббен выиграл 31 трофей – Роббен восемь раз становился чемпионом Германии в составе "Баварии", дважды выигрывал чемпионат Англии с "Челси", становился чемпионом с мадридским "Реалом" в Испании и в составе ПСВ в чемпионате Нидерландов.

В немецком этапе карьеры Роббен выиграл Лигу чемпионов сезона-2012/13 с мюнхенской "Баварией", забив в том матче победный гол против дортмундской "Боруссии".

В составе сборной Нидерландов Арьер Роббен провел почти сотню матчей – 96 встреч и отличился 37-ю голами. Становился с национальной сборной серебряным призером чемпионата мира 2010 года и бронзовым — в 2014-м году.

Ранее Фокус рассказывал, что его коллега по выступлениям за "Баварию" – легенда сборной Франции отказался продлевать контракт с клубом.

До этого Фокус сообщал, что легендарный экс-игрок "Шахтера" продлил контракт с английским грандом.