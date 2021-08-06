"Дуже подобається підхід Бєднякова": Андрій П'ятов розповів кумедну історію про шоумена

В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу голкіпер "Шахтаря" згадав про епізод, який трапився на його День народження

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій П'ятов розповів про дружбу з представниками шоу-бізнесу.

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В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу 37-річний футболіст згадав про те, як шоумен Андрій Бєдняков креативно привітав його з днем народження.

"Мені дуже подобається його креативний підхід. Один із моїх улюблених — це як він ходив по Маріуполю та просив людей привітати Андрія П'ятов з днем народження. Вийшло весело, я посміявся від душі. У нього багато приколів, я його дуже люблю. Він позитивна людина, і в нас багато спільного, сподіваюся, наша дружба збережеться на багато років", — розповів П'ятов .

Детальніше про те, що думає Андрій П'ятов про сучасний футбол, майбутнє своїх дітей і відхід скандального бразильця Тайсона — читайте в інтерв'ю "Фокусу".

За словами голкіпера, у нього багато друзів із різних сфер життя, у тому числі й з шоу-бізнесу, але рівень популярності людини не має значення.

"Я дружу з Олексієм Дівєєвим-Церковним, багатьма гумористами, Женею Нікішиним, він приємна людина. Взагалі в дружніх стосунках потрібно перебувати так, щоб усім було комфортно. Ось є Слава Дьомін, чудовий, веселий чоловік. Я люблю людей із хорошим почуттям гумору. Не ділю людей на зіркових або простих, дружу з різними.

В "Академії А" є викладачі-організатори. Це молоді, талановиті хлопці, з якими так весело! Я їх запрошую в гості, вони приїжджають із якимись новими іграми, напрямками. Можуть юшку зварити на тринозі з казаном. Потрібно насолоджуватися та дорожити такими людьми у своєму житті", — зазначив П'ятов в інтерв'ю Фокусу.