"Очень нравится подход Беднякова": Андрей Пятов рассказал забавную историю о шоумене

В эксклюзивном интервью Фокусу голкипер "Шахтера" вспомнил об эпизоде, который случился на его День рождения

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о дружбе с представителями шоу-бизнеса.

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В эксклюзивном интервью Фокусу 37-летний футболист вспомнил о том, как шоумен Андрей Бедняков креативно поздравил его с днем рождения.

"Мне очень нравится его креативный подход. Одно из моих любимых — это как он ходил по Мариуполю и просил людей поздравить Андрея Пятова с днем рождения. Вышло забавно, я посмеялся от души. У него много приколов, я его очень люблю. Он позитивный человек, и у нас много общего, надеюсь, наша дружба сохранится на многие годы", — рассказал Пятов.

Подробнее о том, что думает Андрей Пятов о современном футболе, будущем своих детей и уходе скандального бразильца Тайсона — читайте в интервью "Фокусу".

По словам голкипера у него много друзей из разных сфер жизни, в том числе, и из шоу-бизнеса, но уровень известности человека не имеет значения.

"Я дружу с Алексеем Дивеевым-Церковным, многими юмористами, Женей Никишиным, он приятный человек. Вообще, в дружеских отношениях нужно состоять так, чтобы всем было комфортно. Вот есть Слава Демин, замечательный, веселый человек. Я люблю людей с хорошим чувством юмора. Не делю людей на звездных или простых, дружу с разными.

В "Академии А" есть преподаватели-организаторы. Это молодые, талантливые ребята, с которыми так весело! Я их приглашаю в гости, они приезжают с какими-то новыми играми, направлениями. Могут уху сварить на треноге с казаном. Нужно наслаждаться и дорожить такими людьми в своей жизни", — отметил Пятов в интервью Фокусу.