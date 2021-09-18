"Зробив крок назад": 80-річний Пеле знову потрапив в реанімацію (фото)

Легенда світового футболу потрапив у відділення інтенсивної терапії на тлі дихальної нестабільності.

80-річний Едсон Арантіс ду Насіменту, відомий як Пеле, був направлений до реанімації через кілька днів після виписки з лікарні. Про це повідомляє ESPN Brazil.

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Лікарня Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу підтвердила інформацію про госпіталізацію Пеле і заявила, що легенда світового футболу зараз знаходиться в стабільному стані.

У відділення інтенсивної терапії 80-річний Пеле потрапив на тлі дихальної нестабільності.

"У Пеле спостерігалася короткочасна нестабільність дихання, і він був поміщений у відділення інтенсивної терапії в якості профілактичного заходу. Після того, як стан Пеле стабілізувався, його перевели до реабілітаційного відділення, і зараз він стабільний з точки зору серцево-судинної і дихальної систем", — йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що у вівторок, 14 вересня, 80-річного Пеле виписали з лікарні після проведеної операції і проходження реабілітації.

Дочка легенди футболу Келлі Насіменту підтвердила інформацію про госпіталізацію Пеле і повідомила, що 80-річний батько йде на поправку і швидко відновлюється після реанімації.

"Нормальний сценарій відновлення для чоловіка його віку після подібної операції — це іноді два кроки вперед і один назад. Вчора він втомився і зробив невеликий крок назад. Сьогодні він зробив два кроки вперед!", — додала Келлі Насіменту і подякувала лікарям за виконану роботу.

[ + – ] Пеле потрапив до реанімації

Раніше Фокус повідомляв про госпіталізацію 80-річного Пеле до лікарні. 1 вересня легенда світового футболу ліг в приватну клініку в Сан-Паулу. Пеле запевнив, що госпіталізація носить плановий характер і пожартував, що в неділю не зможе вийти на поле.

Пізніше Фокус розповідав, що Пеле переніс операцію з видалення пухлини в Бразилії. 80-річна легенда футболу запевнив, що почуває себе добре після хірургічного втручання і подякував хірургу за виконану роботу.