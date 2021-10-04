"Бив і тягав за волосся": колишня дівчина Марадони звинуватила його в насильстві

Дівчина заявила, що легендарний футболіст часто її бив під час стосунків.

Колишня дівчина легендарного футболіста Дієго Марадони Мевіс Альварес розповіла страшні подробиці про стосунки з футболістом.

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Кубинка розповіла, що Дієго Марадона бив її протягом їхніх стосунків. На той момент дівчина була неповнолітньою — їй було 16. Йдеться про період життя Дієго Марадони на Кубі з 2000 по 2004 рік, коли він лікувався у Фіделя Кастро від наркозалежності.

"Марадона постійно бив мене. Одного разу він силою заштовхнув мене в автомобіль і тягнув мене за волосся по сходах будинку.

Так, раніше я не скаржилася на нього. Як ви уявляєте, що я могла таке розповісти? Він також не відпустив мене, коли я зібрала речі та намагалася від нього піти.

Не уявляю, щоб поліція стала в той момент на мою сторону. Думаю, що його покровителі б не допустили подібного", — говорить Мевіс The Mirror.

Також дівчина розповіла історію, про яку раніше ніхто не розповідав.

"Колись ми відпочивали разом у барі, і Марадона побився з чоловіком. Нас усіх забрали в поліцію, але Дієго зробив один дзвінок, і поліцейського покарали за те, що він заарештував Марадону", — розповідає жінка.

Дівчина каже, що Марадона завів із нею стосунки, коли ще навіть не розлучився зі своєю дружиною.

"Марадона виганяв мене з дому, принижував. Одного разу йому подзвонила дружина, і я взяла трубку. Він брехав, що вони вже не разом і перебувають у процесі розлучення.

Він розлютився, що я взяла трубку, і побив мене. Я пережила це все", — каже Альварес.

Крім цього, дівчина розповіла, що Марадона змушував її вживати наркотики та просив збільшити груди.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року на 61-му році життя.

Відзначимо, Фокус підготував великий огляд про життя та смерть Дієго Марадони, одного з найкращих футболістів ХХ століття.