Олександр Зубков забив у Лізі Європи "Селтіку", в Романа Зозулі перший гол у сезоні

Але м'ячі українців у Лізі Європи й іспанській Сегунді не допомогли їхнім командам уникнути поразок.

Минулого літа 31-річний нападник Роман Зозуля вкотре перейшов з одного іспанського клубу до іншого. Однак відзначитись у складі своєї нової команди — "Фуенлабради" з однойменного міста — йому вдалося лише у 14 турі Сегунди у виїзному матчі з "Лас-Пальмасом". Про це повідомляє сайт клубу.

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Колишній гравець "Дніпра" та низки друголігових іспанських команд забив на 79-й хвилині матчу. Після поданого кутового він вправно підрізав м'яч у верхній кут. Але все ж таки уникнути поразки "Фуенлабрада" не змогла — місцеві "канарейки" виграли — 2:1.

Цей м'яч став дебютним для Зозулі цього сезону другого дивізіону Іспанії. Попередній свій гол він забивав ще 30 січня за "Альбасете" у матчі проти "Ов'єдо".

Цього сезону Зозуля відіграв за "Фуенлабраду" 13 матчів, у його активі, окрім цього гола, ще два асисти. Зараз ця команда знаходиться у нижній частині турнірної таблиці — у двох очках від зони вильоту.

Гол Зубкова за "Ференцварош"

На матч четвертого туру Ліги Європи проти "Селтіка" півзахисник збірної України та будапештського "Ференцвароша" Олександр Зубков вийшов у стартовому складі. У дебюті зустрічі йому вдалося відзначитись забитим м'ячем. Але все ж таки "Фраді" поступилися — 2:3. До речі, цього сезону угорській команді складно даються єврокубкові матчі, за чотири тури у них поки що жодного очка.

В активі Зубкова це вже третій гол, раніше він зробив дубль у кубковому матчі.

Андрій Ярмоленко, якому тренер "молотобійців" Девід Моєс вважає за краще давати ігрову практику в матчах Ліги Європи, а не АПЛ, через травму залишився поза заявкою на матч із "Генком".

Раніше Фокус повідомляв про матч Ліги чемпіонів, у якому "Шахтар" на виїзді поступився мадридському "Реалу".