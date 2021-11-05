Александр Зубков забил в Лиге Европы "Селтику", у Романа Зозули первый гол в сезоне

Но мячи украинцев в Лиге Европы и испанской Сегунде не помогли их командам избежать поражений.

Минувшим летом 31-летний нападающий Роман Зозуля в очередной раз перешел из одного испанского клуба в другой. Однако отличиться в составе своей новой команды — "Фуэнлабрады" из одноименного города — ему удалось только в 14 туре Сегунды в выездном матче с "Лас-Пальмасом". Об этом сообщает сайт клуба.

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Бывший игрок "Днепра" и ряда второлиговых испанских команд забил на 79-й минуте матча. После поданного углового он ловко подрезал мяч в верхний угол. Но все же уйти от поражения "Фуэнлабрада" не смогла — местные "канарейки" выиграли — 2:1.

Этот мяч стал дебютным для Зозули в текущем сезоне второго дивизиона Испании. Предыдущий свой гол он забивал еще 30 января за "Альбасете" в матче против "Овьедо".

В этом сезоне Зозуля отыграл за "Фуэнлабраду" 13 матчей, в его активе, помимо этого гола, еще два ассиста. Сейчас эта команда находится в нижней части турнирной таблицы — в двух очках от зоны вылета.

Гол Зубкова за "Ференцварош"

На матч четвертого тура Лиги Европы против "Селтика" полузащитник сборной Украины и будапештского "Ференцвароша" Александр Зубков вышел в стартовом составе. В дебюте встречи ему удалось отличиться забитым мячом. Но все же "Фради" уступили — 2:3. К слову, В этом сезоне венгерской команде сложно даются еврокубковый матчи, за четыре тура у них пока ни одного очка.

В активе самого Зубкова это уже третий гол, ранее он сделал дубль в кубковом матче.

Андрей Ярмоленко, которому тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес предпочитает давать игровую практику в матчах Лиги Европы, а не АПЛ, из-за травмы остался вне заявки на матч с "Генком".

Ранее Фокус сообщал о матче Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" на выезде уступил мадридскому "Реалу".