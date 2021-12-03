Серцевий напад: у Єгипті тренер помер після емоційного святкування голу (відео)

Наставнику команди зненацька стало погано. Він помер дорогою до лікарні.

В Адхама ель-Селхадара, тренера футбольного клубу "Аль-Маджа",який виступав у другому дивізіоні чемпіонату Єгипту, стався серцевий напад після того, як його підопічні забили гол на останніх хвилинах. Матч 9-го туру чемпіонату проходив напередодні, 2 грудня, в Олександрії. Про це повідомляє KingFut .

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Адхам ель-Селхадар, який керував командою "Аль-Маджа", емоційно святкував переможний гол своєї команди у ворота суперників із "Аль-Зарки", який його підопічні забили на 93-й хвилині зустрічі.

[ + – ] Момент серцевого нападу Адхама ель-Селхадара

Наставник перебував біля тренерської лавки, але несподівано йому стало погано, він знепритомнів і помер дорогою до лікарні. Причиною смерті лікарі назвали серцевий напад.

Керівництво клубу оголосило 6-денну жалобу. Ель-Селхадар — колишній гравець єгипетського клубу вищого дивізіону "Аль Ісмаїлі", у складі якого у 90-х роках він вигравав чемпіонат та кубок країни.

Раніше Фокус повідомляв, що в недавньому матчі АПЛ Кріштіану Роналду забив 800-й гол у своїй кар'єрі, раніше португальський нападник 450 разів влучав у ворота суперників мадридського "Реала". У "Манчестері" на його рахунку вже 129 голів, ще 115 м'ячів він забив, виступаючи у складі збірної Португалії, 101 гол він забив під час італійського періоду своєї кар'єри у складі "Ювентуса" та 5 разів забивав за "Спортінг", свій перший професійний клуб.