Українка стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики (відео, фото)

Представники Української федерації назвали це фантастичним результатом. Аліна Марущак стала третьою українкою, яка привезе медаль з ЧС у Ташкенті.

На чемпіонаті світу з важкої атлетики в Узбекистані Аліна Марущак, яка представляє українську збірну, встановила історичне досягнення. У спортсменки три золоті медалі: у ривку, поштовху та за сумою. Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України на своїй сторінці у Facebook.

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Марущак здобула золото. У категорії до 81 кг вона у сумі показала результат 248 кг (113+135): у ривку вона взяла вагу 135 кг та 113 кг – у поштовху.

Представники Української федерації назвали це фантастичним результатом, привітали тренера з перемогою та побажали подальших успіхів.

Срібна та бронзова медалі дісталися важкоатлеткам із Колумбії та Кореї. Зазначимо, що Марущак – чинна чемпіонка Європи. Чемпіонат світу з важкої атлетики Україні приніс уже третю медаль. Раніше Світлана Самуляк у категорії до 55 кг виборола "бронзу", а в категорії до 59 кг "золото" у ривку дісталося Марії Гангур.

Світова першість, яка проходить у Ташкенті, завершиться 17 грудня.

Раніше Фокус повідомляв, що українська спортсменка Каміла Конотоп стала переможницею чемпіонату світу з важкої атлетики серед юніорів, встановивши світовий рекорд. Сумарний результат 212 кг вважається новим світовим рекордом для юніорів категорії до 55 кг.