Дороге придбання. Олег Блохін купив новий Audi Q8

Ексголовний тренер збірної України інвестував великі кошти в покупку нового автомобіля.

Легендарний український футболіст і колишній головний тренер національної збірної України Олег Блохін став власником нового автомобіля Audi Q8, повідомляється на сторінці офіційного дилера компанії в Україні у Facebook.

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Вартість такого автомобіля стартує від 1 982 531 гривень.

"Легенда світового футболу, володар Золотого м'яча, єдиний тренер в історії України, який привів збірну до 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу — Олег Володимирович Блохін обрав для себе яскравий, потужний і технологічний Audi Q8.

Дуже велика честь для нас передати ключі від авто такій визначній людині", — повідомляється на сторінці "Ауді Центр Віпос".

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Зазначимо, що Олег Блохін не працює з 2014 року, коли його було звільнено з посади головного тренера ФК "Динамо" Київ. Під його керівництвом київський клуб показав найгірший результат в історії, посівши 4-е місце в чемпіонаті України з футболу.

Водночас Олег Блохін є одним із найуспішніших тренерів в історії національної збірної України. Разом із головною командою країни Блохін виходив до 1/4 фіналу чемпіонату світу в 2006 році. Тоді збірну України змогли зупинити лише майбутні тріумфатори турніру — збірна Італії.

У 1975 році Олег Блохін був визнаний найкращим футболістом світу, отримавши нагороду "Золотий М'яч".

24 серпня минулого року Олег Блохін брав участь у церемонії "Національна легенда України". Під час заходу слово було надано колишньому підопічному Блохіна Артему Мілевському, який вибачився колишньому тренеру за некоректну поведінку. Восени 2012 року Мілевський прийшов на командні збори "Динамо" у банному халаті.