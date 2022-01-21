Дорогое приобретение. Олег Блохин купил новый Audi Q8

Экс-главный тренер сборной Украины инвестировал большие средства в покупку нового автомобиля.

Легендарный украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Украины Олег Блохин стал владельцем нового автомобиля Audi Q8, сообщается на странице официального дилера компании в Украине в Facebook.

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Стоимость такого автомобиля стартует от 1 982 531 гривен.

"Легенда мирового футбола, обладатель Золотого мяча, единственный тренер в истории Украины, приведший сборную в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу – Олег Владимирович Блохин выбрал для себя яркий, мощный и технологичный Audi Q8.

Очень большая честь для нас передать ключи от авто такому выдающемуся человеку", — сообщается на странице "Ауди Центр Випос".

[ + – ] Олег Блохин приобрел новый Ауди

Отметим, что Олег Блохин не работает с 2014 года, когда он был уволен с поста главного тренера ФК "Динамо" Киев. Под его руководством киевский клуб показал худший результат в истории, заняв 4-е место в чемпионате Украины по футболу.

В то же время, Олег Блохин является одним из самых успешных тренеров в истории национальной сборной Украины. Вместе с главной командой страны Блохин выходил в 1/4 финала чемпионата мира в 2006 году. Тогда сборную Украины смогли остановить только будущие триумфаторы турнира — сборная Италии.

В 1975 году Олег Блохин был признан лучшим футболистом мира, получив награду "Золотой Мяч".

24 августа прошлого года Олег Блохин принимал участие в церемонии "Национальная легенда Украины". Во время мероприятия слово было предоставлено бывшему подопечному Блохина Артему Милевскому, который принес свои извинения бывшему тренеру за некорректное поведение. Осенью 2012 года Милевский пришел на командное собрание "Динамо" в банном халате.