"Понять и простить": Милевский публично извинился перед Блохиным (видео)

Звездный форвард выступил на премии "Национальная легенда Украины" и не упустил свой шанс уладить старый конфликт со своим бывшим тренером

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский произнес трогательную речь на премии "Национальная легенда Украины", которую в прямом эфире транслировал телеканал "1+1".

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Милевский вышел на сцену и первым делом поздоровался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своей речи 36-летний футболист вспомнил о выходе сборной Украины на чемпионат мира 2006 года, пути команды на том Мундиале и старом конфликте, который возник между Милевским и Блохиным в 2012 году. Кроме того, экс-нападающий "Динамо" назвал Олега Блохина королем футбола.

[ + – ] Артем Милевский выступил с речью на церемонии "Национальная легенда Украины"

В конце выступления Милевский попросил Блохина "понять и простить" его за старые конфликты. Напомним, что осенью 2012 года Милевский пришел на командное собрание "Динамо" в банном халате. Это разозлило главного тренера, после чего футболист потерял свое место в основном составе.

После "Динамо" Милевский выступал за турецкий "Газиантепспор", хорватский "Хайдук", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", венгерскую "Кишварду" и белорусское "Динамо" Брест. Зимой 2021-го 36-летний форвард подписал контракт с "Минаем", за который отыграл шесть месяцев.

На данный момент Артем Милевский остается без клуба. Футболист ведет свой канал в YouTube и проводит время со своим другом и экс-партнером по команде Александром Алиевым. Старые друзья недавно похвастались походом в ресторан, где они пробовали устрицы и вино.

Напомним, премию "Национальная легенда Украины" учредил президент страны Владимир Зеленский ко Дню Независимости. Ранее Фокус рассказывал о том, кто удостоился первых премий: в список Зеленского вошло 7 человек из разных сфер деятельности. Это Юрий Рыбчинский, Иван Марчук, Олег Блохин, Мирослав Вантух, Елена Потапова, София Ротару и Мирослав Скорик (посмертно).