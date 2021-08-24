"Зрозуміти і пробачити": Мілевський публічно вибачився перед Блохіним (відео)

Зоряний форвард виступив на премії "Національна легенда України" і не змарнував свій шанс залагодити старий конфлікт зі своїм колишнім тренером

Колишній нападник "Динамо" і збірної України Артем Мілевський сказав зворушливу промову на премії "Національна легенда України", яку в прямому ефірі транслював телеканал "1+1".

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Мілевський вийшов на сцену і насамперед привітався з президентом України Володимиром Зеленським. У своїй промові 36-річний футболіст згадав про вихід збірної України на чемпіонат світу 2006 року, шлях команди на тому Мундіалі та старий конфлікт, який виник між Мілевським і Блохіним в 2012 році. Крім того, екс-нападник "Динамо" назвав Олега Блохіна королем футболу.

[ + – ] Артем Мілевський виступив з промовою на церемонії "Національна легенда України"

В кінці виступу Мілевський попросив Блохіна "зрозуміти і пробачити" його за старі конфлікти. Нагадаємо, що восени 2012 року Мілевський прийшов на командні збори "Динамо" в банному халаті. Це розлютило головного тренера, після чого футболіст втратив своє місце в основному складі.

Після "Динамо" Мілевський виступав за турецький "Газіантепспор", хорватський "Хайдук", румунську "Конкордію", російський "Тосно", угорську "Кишварду" та білоруське "Динамо" Брест. Взимку 2021-го 36-річний форвард підписав контракт з "Минаєм", за який відіграв шість місяців.

На даний момент Артем Мілевський залишається без клубу. Футболіст веде свій канал в YouTube та проводить час зі своїм другом і екс-партнером по команді Олександром Алієвим. Старі друзі недавно похвалилися походом до ресторану, де вони пробували устриці і вино.

Нагадаємо, премію "Національна легенда України" заснував президент країни Володимир Зеленський до Дня Незалежності. Раніше Фокус розповідав про те, кого було нагороджено першими преміями: в список Зеленського увійшло 7 осіб з різних сфер діяльності. Це Юрій Рибчинський, Іван Марчук, Олег Блохін, Мирослав Вантух, Олена Потапова, Софія Ротару та Мирослав Скорик (посмертно).