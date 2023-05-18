"Бій за всі пояси" Ломаченко — Хейні: де дивитися і коли почнеться трансляція

У ніч на 21 травня у Лас-Вегасі ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе поєдинок проти Давида Хейні. Це буде бій за всі пояси легкого дивізіону.

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Для Василя Ломаченка вихід на ринг MGM Grand Garden Arena стане першим, починаючи з жовтня минулого року, коли він у напруженому протистоянні здолав Джеймена Ортіса.

Бій Ломаченко — Хейні: трансляцію бою в Україні не покажуть

Жоден з українських бродкастерів не погодився вести прямий ефір майбутнього поєдинку. Деякі медіакомпанії виступили з офіційною заявою та підтвердили, що бою не буде у сітці запланованих трансляцій.

Але трансляція запланована в ефірі західних компаній, наприклад, американського каналу ESPN, який пропонує спостерігати за поєдинком за 59,99 доларів (близько 2 215 грн). Подивитися бій пропонує і британський Sky Sports (підписка коштуватиме 46 фунтів стерлінгів, 2110 грн).

Ломаченко — Хейні: початок бою

Глядачі в Україні зможуть дивитися бій приблизно о 6:00 за київським часом.

Коротка статистика суперників

Василь Ломаченко – колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях. У його послужному списку 17 перемог, у т.ч. 11 нокаутів, і дві поразки, остання з яких датується 2020 роком. Тоді Ломаченко поступився усіма своїми поясами Теофімо Лопесу.

У кар'єрі Давида Хейні поки що не було поразок на професійному рингу. 24-річний уродженець Сполучених Штатів провів 29 поєдинків, у 15 з яких нокаутував суперників.

Нагадаємо, що боксер Василь Ломаченко опублікував звернення митрополита УПЦ МП, в якому йшлося про "утиск" церкви.

Також повідомлялося, що Ломаченко опинився у центрі скандалу через фото з другом Кадирова на поєдинку UFC.