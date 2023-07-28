Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від МОК на Олімпіаду-2024 (документ)

За словами міністра спорту Вадима Гутцайта, наразі триває робота зі зняття "чорної карти" для подальших змагань фехтувальниці та недопущення аналогічних ситуацій в інших видах спорту.

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпіаду-2024. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Facebook 28 липня.

"Триває робота зі зняття "чорної карти" для подальших змагань Ольги та недопущення аналогічних ситуацій в інших видах спорту", — написав Вадим Гутцайт.

МОК кваліфікував українку Ольгу Харлан для участі в Олімпіаді 2024,

До публікації також прикріплений лист від МОК, в якому зазначено, що Ольга Харлан отримає автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024 у разі якщо не зможе пройти туди через відбіркову систему.

"З огляду на вашу унікальну ситуацію, МОК надасть додаткову квоту вам на Олімпіаду в Парижі, якщо ви не зможете відібратися в період, що залишився. Робимо цей унікальний виняток також через процеси, які ніяк не компенсують кваліфікаційні бали, що ви втратили через дискваліфікацію", — ідеться в документі.

Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від МОК на Олімпіаду-2024

Дискваліфікація Харлан: що відомо

Нагадаємо, 27 липня українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу після відмови потиснути руку росіянці Анні Смирновій, яка виступала в нейтральному статусі.

Рішення ухвалила Міжнародна федерація фехтування. Суперниця українки пройшла в наступний раунд автоматично.

Ольга Харлан відмовилася потиснути руку російській суперниці Анні Смирновій

Президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев відреагував на ситуацію з дискваліфікацією Харлан. Він заявив, що Україна готує протест і буде оскаржувати рішення Міжнародної федерації з фехтування.

У Міжнародному олімпійському комітеті прокоментували скандал з українською спортсменкою Ольгою Харлан, закликавши міжнародні федерації підходити до ситуацій, пов'язаних з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з "необхідним ступенем делікатності".

Ольгу Харлан також підтримала Федерація фехтування Німеччини. У DFB зазначили, що Ольга Харлан ясно дала зрозуміти, що готова віддати честь шаблею. В організації також вважають, що сувора інтерпретація правил послала "фатальний сигнал" далеко за межі світу фехтування.