За даними журналістів, Антюхін брав участь у різних турнірах, які проводилися в окупованому Криму. Він також брав участь у матчі пам'яті відомого кримського журналіста Гаррінальда Немировського, який підтримував російську окупацію.

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Олексій Антюхін, колишній нападник збірної України, який після окупації Криму став громадянином Росії, відновив кар'єру в 51 рік. Про це пише "Обозреватель".

Футбольна кар'єра Антюхіна

Антюхін народився в Запоріжжі і почав професійну кар'єру в місцевому "Металурзі". У 1993 році він перейшов до сімферопольської "Таврії", де за три сезони став найкращим бомбардиром команди. У 1996 році Антюхін перейшов до київського "Динамо", але в столичному клубі закріпитися не зміг і був відправлений в оренду в полтавську "Ворсклу". У 1999 році він повернувся в "Таврію", де грав до 2001 року.

Антюхін у складі ФК "Таврія"

Після "Таврії" Антюхін виступав за низку російських клубів, а 2004 року повернувся в Україну, де завершив професійну кар'єру 2005 року.

Як Антюхін допомагав російській пропаганді

У 2014 році, після анексії Криму Росією, Антюхін отримав російське громадянство. Він також став помічником головного тренера збірної Криму, яка була створена російськими окупантами.

Останніми роками Антюхін брав участь у різних футбольних турнірах, які проводилися на окупованому Криму. Зокрема, він брав участь у матчі пам'яті відомого кримського журналіста Гаррінальда Немировського, який підтримував окупацію півострова.

Олексій Антюхін у команді Дубки Фото: Відкриті джерела

Влітку 2023 року Антюхін відновив ігрову кар'єру у складі клубу "Дубки" з однойменного села, що виступає в першій лізі відкритого чемпіонату Сімферопольського району з футболу.

Раніше Мірча Луческу після звільнення з посади тренера київського "Динамо" заявив, що кар'єру все ж таки не завершив, а рішення не доопрацювати решту пів року контракту з киянами ухвалювалося на емоціях, оскільки "ніколи в житті не програвав у трьох матчах поспіль".

Нагадаємо, український учасник вуличного рибальського чемпіонату Артур Білан вирішив не повертатися додому після Чемпіонату світу в Італії — вдома на нього чекали дві повістки.