"Порту" — "Шахтар" 5:3: злий геній "гірників" Галено відправив українців у Лігу Європи (відео)

"Шахтар" поступився "Порту" в надрезультативному матчі в Португалії й вилетів із Ліги чемпіонів. Гра проходила практично під повним контролем португальців і завершилася з підсумковим рахунком 5:3.

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Привид попереднього матчу між "Порту" та "Шахтарем" навис над "Ештадіу ду Драгау" вже з перших хвилин. Українська оборона помилялася під високим пресингом технічних португальців. Одна помилок призвела до прострілу в центр штрафного і скидання на Вендерсона Галено, який практично заніс м'яч у порожні ворота.

"Порту" забив, здобув перевагу (для виходу в плей-оф ЛЧ було достатньо не програти) і віддав м'яч "Шахтарю", якого практично не випускав зі штрафного майданчика в перші пів години.

Господарі ґрунтовно тримали гостей під пресингом, "гірники" ж намагалися просунутися короткими перепасовками. Одна зі спроб зрештою була вдалою.

Результат матчу "Порту" — "Шахтар"

Захисникам "Шахтаря" вдалося здійснити перший вихід з оборони в атаку тільки на 27-й хвилині. Транзитом через середню лінію м'яч доставили в район лівого нападника, звідки навісив Микола Матвієнко. Голкіпер Кошта зняв м'яч із голови Данила Сікана, той відлетів до Зубкова — послідувало скидання під удар Гочолеішвілі на лінію штрафного. Але кіпер витягнув круглого з лівої "шістки".

Наступна атака "гірників" несподівано, мабуть, для всіх виявилася гольовою. Зубков отримав м'яч у зоні правого крайнього, і лайсмен підняв прапорець, сигналізуючи про офсайд. Але угорський арбітр Віктор Кашшай гру продовжив. Зубков віддав на вільного Сікана, і той закотив м'яч у сітку. Офсайду в підсумку не було, а гол зарахували.

Бурхливі протести палких португальців призвели лише до жовтих карток, зокрема й головному тренеру Сержіу Консейсау.

Але варто було "Порту" дещо накрутити оберти, як контури сценарію першого матчу цих команд знову помітно проявилися.

Футболіст господарів обіграв захисника гостей біля кутового прапора та віддав на лінію штрафного на Вендерсона Галено, той невідпорно пробив з-під футболіста "Шахтаря". Це вже четвертий гол бразильця в поточному розіграші ЛЧ, і всі — у ворота Дмитра Різника.

Вендерсон Галено

Другий тайм "Порту" почав з атак, і на 62-й хвилині зустрічі іранець Мехді Таремі збільшив відрив у рахунку після помилок оборони "Шахтаря". Контригри у гостей практично не проглядалося до 73-ї хвилини, коли Данило Сікан продавив оборону господарів і скоротив відставання після подвійного рикошету.

Гол Данила Сікана

На 75-й хвилині захисник Пепе, якому в лютому виповниться 41 рік, переправив м'яч у ворота після кутового і повторно став найстаршим футболістом, який забив у Лізі чемпіонів. Оновив свій же рекорд.

Гол Пепе

На 82-й хвилині син головного тренера Франсішку Консейсау скористався черговою помилкою захисту "гірників" і забив свій м'яч. Остаточний же підсумок підбив "гірник" Егінальдо: 5:3.

"Порту" — "Шахтар": статистика матчу Ліги чемпіонів

Таким чином, "Порту" вийшов у плей-оф ЛЧ, а "Шахтар" — теж продовжить євросезон, але у Лізі Європи.

Нагадаємо, що у своїх інтерв'ю після нещодавніх матчів у португальській Прімейра-лізі Сержіу Консейсау окреслив низку вразливостей своєї команди. Серед іншого, він говорив про віковий центр оборони та про те, що доводиться залучати футболістів із команди B.

Також повідомлялося, що "Шахтар" гарантував собі євровесну завдяки перемозі в попередньому матчі проти "Антверпена".