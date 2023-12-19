"Багато танків": футболіст, який грав в РФ, розповів про віщий сон із війною в Україні

Колишній гравець збірної Нігерії розповів, що "стояв поміж танків", а віщі сни бачить не вперше.

Related video

Пітер Одемвінгіе, нігерійський футболіст, який виступав за російські клуби, зізнався, що бачив віщий сон, в якому були танки та бойові дії в Україні. Про це він розповів виданню Championat.

Важливо

УЄФА виключила збірну Росії з Ліги націй 2024/25: Білорусь зіграє на нейтральному полі

Він повідомив, що це відбулося напередодні вторгнення військ РФ. У січні йому снилася велика кількість важкої бронетехніки.

"Багато танків. І я — між ними", – повідомив Пітер.

Колишній гравець збірної Нігерії додав, що віщі сни бачить не вперше. У 2020 році, з його слів, коли людей почали закривати в пандемію, теж були такі ведіння.

Він відчував, що з ним хтось спілкується вночі. Голос попередив про великі зміни у світі.

"Глобалістська програма йде крок за кроком", – зазначив нігерієць.

Пітер Одемвінгіе наголосив, що у світі відбуваються кризи, які створюються людьми, я в цьому впевнений на 100%. Усе це веде світ у недобре майбутнє.

Загибель футболістів на війні проти Росії

На війні з РФ, як стало відомо 1 грудня, загинув колишній футболіст клубу "Волинь" Роман Годований. Колишній спортсмен служив у 33 ОМБр. Він загинув під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху російського снаряда.

У червні на фронті загинув український футболіст Кирило Молоков. Український спортсмен-військовослужбовець був вихованцем МСК "Дніпро". Захисник загинув під час штурму позицій російських військ.

Нагадаємо, 4 грудня футболіст іспанського клубу знепритомнів під час матчу. Драгіша Гудель після попередньої втрати свідомості грає із імплантованим дефібрилятором для підтримки роботи серця. Наразі сербський футболіст перебуває під наглядом лікарів.